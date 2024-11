Gemeinsame Sendeabwicklung für BR, HR, SR, SWR und WDR

SWR, WDR , HR, BR und SR kooperieren bei Fernsehübertragung: Gemeinsame Sendeabwicklung spart 32 Millionen Euro.

Mit dem WDR wird nun ein fünftes ARD-Medienhaus Teil der »kooperierten ARD-Sendeabwicklung Süd«. Damit strahlt die ARD bundesweit ihre dritten TV-Programme von künftig zwei zentralen Standorten aus. Hier werden die Sendungen technisch zu den fertigen linearen Sendesignalen für alle Verbreitungswege zusammengesetzt. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich der Gremienzustimmung.

In der Vergangenheit hatte jede Landesrundfunkanstalt der ARD eine eigene Sendeabwicklung. Im Rahmen der bereits 2017 begonnenen ARD-Strukturreform sollten diese Einrichtungen in insgesamt vier Sendeabwicklungen bundesweit gebündelt werden. Tatsächlich wird es künftig in der ARD nur noch zwei kooperierte Sendabwicklungen »Süd« und »Nord-Ost« für die dritten Programme geben. So können in den Jahren 2025 bis 2028 insgesamt 32 Mio. Euro eingespart werden.

»Es muss nicht jede Landesrundfunkanstalt alles selbst machen, wie wir erfolgreich am Beispiel der Sendeabwicklungen bewiesen haben. Darüber hinaus haben wir jüngst eine zentralisierte Technik-Steuerung beschlossen, die sogenannte ARD Tech-Unit. Hier werden alle relevanten technischen Entscheidungen verbindlich für die gesamte ARD getroffen. Gemeinsam sind wir leistungsstark und zugleich effizient. Das ist die neue ARD: Wir bündeln Ressourcen und Kräfte zum Nutzen aller.« – Kai Gniffke, SWR-Intendant und ARD-Vorsitzender

Die beiden gemeinsamen Sendeabwicklungen »Süd« und »Nord-Ost« übernehmen den technischen Teil der linearen Ausstrahlung, für den Inhalt sind weiterhin die einzelnen Landesrundfunkanstalten zuständig. Künftig werden die Landesprogramme von BR, HR, SR, SWR und WDR aus dem SWR-Funkhaus Baden-Baden technisch abgewickelt. Dazu gehört auch der vom BR verantwortete ARD-Bildungskanal ARD-alpha.

Tom Buhrow, WDR-Intendant, ergänzt: »Loslassen und Kooperationen eingehen ist das Gebot der Stunde. Im Verbund mit unseren ARD-Partnern BR, HR, SR und SWR fühlen wir uns mit unserem WDR Fernsehen bestens aufgehoben. Gleichzeitig sparen wir durch die Kooperation Millionen von Euro ein.«

Die rein softwarebasierten Ausspielungen für die einzelnen Fernsehprogramme finden in Baden-Baden im dortigen Playout-Center statt. Die »ARD-Sendeabwicklung Süd« arbeitet in einem 24-Stunden-Betrieb sieben Tage die Woche. Durch die Kooperation werden auch Synergie-Effekte im Personalaufwand erreicht.