News: Kurz und knackig – KW 51/2024

Ab dem 7. Januar beenden alle ARD-Sender die parallele Verbreitung in Standard- und HDTV-Auflösung via Satellit und sind nur noch in der guten HDTV-Qualität empfangbar. Nachdem ORF-Sport seit einem Jahr nur in HDTV gesendet wird, wird auch der ORF den Simulcast ebenfalls am 7. Januar beenden. Das ZDF tut das im November 2025.