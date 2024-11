News: Kurz und knackig – KW 47/2024

Für die Oscar-Kategorien »Animated Short Film«, »Live Action Short Film« und »Documentary Short Film« haben sich 11 deutsche Produktionen qualifiziert. Voraussetzung waren ein Wettbewerbspreis oder Kinovorführung in den USA. Eine Shortlist mit bis zu 15 Titeln je Kategorie werden am 17.12., je 5 Nominierte am 17.1. bekannt gegeben. Die 97. Oscar-Verleihung ist am 2.3.25.