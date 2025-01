Broadcast Solutions Group verabschiedet Stefan Mertens

Nach 24 Jahren bei der Thum + Mahr GmbH und einer beeindruckenden Karriere im Broadcast-Bereich tritt Stefan Mertens, Geschäftsführer der Thum + Mahr, seinen wohlverdienten Ruhestand an.

Seit 2022 ist die Thum + Mahr GmbH Teil der Broadcast Solutions Group.

Stefan Mertens hat sich mit seiner Expertise und Vision einen festen Platz in der Geschichte von Thum + Mahr, Broadcast Solutions und der Broadcast-Industrie gesichert. Seine berufliche Laufbahn begann nach seinem Abschluss in Nachrichtentechnik mit bahnbrechenden Projekten beim WDR in Köln, wo er Pionierarbeit in der Einführung digitaler Mischpulttechnik leistete. Weitere Stationen bei Monitora Broadcast Systems und VCS Nachrichtentechnik führten ihn schließlich im Jahr 2000 zu Thum + Mahr.

Als COO und später CSO hat Stefan Mertens ab 2000 die Entwicklung von Thum + Mahr nachhaltig geprägt. Unter seiner Führung wurde das Unternehmen zu einem international erfolgreichen Systemintegrator, der weit über klassische Broadcast-Technik hinaus innovative Softwarelösungen, Workflow- und Orchestrierungsprojekte realisiert. Zahlreiche Partnerschaften mit führenden Broadcastern weltweit, darunter ARD, BBC, Radio France, ORF und Mediacorp Singapur, zeugen von seinem Engagement und Innovationsgeist.

Broadcast Solutions sagt: »Die Broadcast Solutions Group dankt Stefan Mertens herzlich für sein unermüdliches Engagement und die vielen wegweisenden Projekte, die er initiiert und begleitet hat. Er hat nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Branche nachhaltig geprägt. Die gesamte Broadcast Solutions Group wünscht Stefan Mertens für seinen neuen Lebensabschnitt nur das Beste.«

Bernd Steinhoff wurde im September 2024 als zusätzlicher COO in die Führungsebene geholt, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Mit der Pensionierung von Stefan Mertens ist Bernd Steinhoff nun als COO für das operative Geschäft der Thum + Mahr GmbH verantwortlich.