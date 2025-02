SWR Experimentalstudio bleibt in Freiburg

Das SWR Experimentalstudio e. V. soll auch in Zukunft in Freiburg beheimatet sein.

Der bisherige Standort des Experimentalstudios, das SWR Studio in der Freiburger Kartäuserstraße, hat hohen Sanierungsbedarf. Zudem ist das Gebäude aufgrund der digitalen Transformation inzwischen für die programmlichen Bedarfe des SWR zu groß. Der SWR plant im Rahmen eines Partnerschaftsmodells den zukünftig deutlich kleineren Studioneubau auf der bestehenden Tiefgarage in einem Generalübernehmer-Verfahren in Verbindung mit der Veräußerung des Bestandsgebäudes errichten zu lassen. Für die zukünftigen Räumlichkeiten des SWR Experimentalstudios wurden neue Perspektiven gesucht.

Drei mögliche Standorte

Drei potenzielle Standorte standen für das SWR Experimentalstudio zur Auswahl: das Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) sowie die Hochschulen für Musik in Freiburg und Karlsruhe. Allen drei Institutionen ist das SWR Experimentalstudio seit vielen Jahren partnerschaftlich verbunden. Nach eingehender Prüfung erwies sich das Konzept, das SWR Experimentalstudio an die Freiburger Musikhochschule anzudocken, sowohl in wirtschaftlicher als auch in künstlerischer und wissenschaftlicher Hinsicht als die beste Option.

Sein neues Zuhause wird das SWR Experimentalstudio in den für die Musikhochschule Freiburg vorgesehenen Räumlichkeiten der Schöneckstraße 6a finden. Diese werden vom zuständigen Amt des Landes, Vermögen und Bau Baden-Württemberg, für die zukünftige Nutzung saniert. Dort soll für das Experimentalstudio zusätzlich ein neuer Studiosaal in Form eines Erweiterungsbaus mit einer Fläche von 167 Quadratmetern entstehen. Dadurch ist sichergestellt, dass die spezifischen Belange des Experimentalstudios an seinem neuen Standort adäquat berücksichtigt werden. Der neue Studiosaal wie auch weitere Räumlichkeiten des Gebäudes stehen dem Experimentalstudio zur exklusiven Nutzung zur Verfügung.

Finanzierung durch städtische Zuschüsse und Mietzinsen

Die Stadt Freiburg unterstützt das Experimentalstudio seit vielen Jahren mit einem jährlichen Zuschuss von 92.000 Euro und hat diesen auch für die Zukunft zugesichert. Darüber hinaus wird der SWR einen Mietkostenbetrag an die Musikhochschule Freiburg zahlen, der nach dem Beschluss der SWR Geschäftsleitung nun final festgelegt wird.

Voraussichtlicher Umzug in zwei bis drei Jahren

Nach derzeitigem Planungsstand erscheint der Einzug des Experimentalstudios in sein neues Zuhause in zwei bis drei Jahren realisierbar zu sein. Bis dahin ist der Verbleib des Experimentalstudios an seinem bisherigen Standort in der Kartäuserstraße sichergestellt.

SWR Experimentalstudio mit internationaler Vorreiterrolle

Das SWR Experimentalstudio ist die einzige verbleibende Institution seiner Art in Deutschland. Es leistet seit Jahren herausragende innovative Arbeit und nimmt u. a. im Bereich der elektronischen neuen Musik weit über die Landesgrenzen hinaus eine wichtige Vorreiterrolle ein.