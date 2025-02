Wechsel in der Sport1-Geschäftsführung

Matthias Reichert ist neuer Geschäftsführer der Sport1 GmbH. Er folgt auf Dr. Matthias Kirschenhofer.

Matthias Reichert, bisher Chief Commercial Officer (CCO) und Mitglied der Geschäftsleitung, übernimmt die Geschäftsführung der Sport1 GmbH.

Er ist seit 2004 Bestandteil der Sport1 GmbH (ehemals DSF Deutsches SportFernsehen GmbH) und war in verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Agentur, Management, New Business und Investment tätig.

Als Chief Commercial Officer (CCO) und Mitglied der Geschäftsleitung war er seit April 2019 maßgeblich am Ausbau der Vertriebsaktivitäten der TV- und Digital-Plattformen von Sport1 beteiligt. Zuletzt verantwortete er das Sport1 Ventures und New-Business-Programm.

Reichert wurde mit Wirkung zum 19. Februar 2025 zum Geschäftsführer der Sport1 GmbH bestellt. Er tritt die Nachfolge von Dr. Matthias Kirschenhofer an, der weiterhin seine Rolle als Geschäftsführer der Sport1 Medien GmbH (Holding), als 50-Prozent-Gesellschafterin der Sport1 GmbH, sowie die Verantwortung für weitere strategische Projekte innerhalb der Gruppe wahrnehmen soll.

Dr. Kirschenhofer werde in dieser Funktion die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiterhin maßgeblich mitgestalten und Initiativen in der gesamten Sport1 Medien Gruppe leiten, zu der neben der Beteiligung an der Sport1 GmbH auch die weiteren Konzerngesellschaften wie unter anderem Plazamedia oder Magic Sports Media gehören.

Seit der Übernahme von 50 Prozent der Anteile durch Acunmedya hat Sport1 sein Programm in Richtung eines stärker auf Unterhaltung ausgerichteten Portfolios weiterentwickelt.

Mit dem umfassenden Knowhow von Acunmedya im Bereich der Unterhaltungsformate sieht Sport1 großes Potenzial für Wachstum und Diversifizierung des Programms und will seine Position in der sich entwickelnden Medienlandschaft stärken. Die Ernennung von Matthias Reichert sei ein wichtiger strategischer Schritt in diese Richtung, so Sport1. Man strebe eine inhaltliche Diversifizierung an.