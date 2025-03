News: Kurz und knackig – KW 10/2025

Der RBB verabschiedet seinen bekanntesten Moderator: Ulli Zelle startete 1984 im damaligen SFB-Hörfunk und wechselte bald zum Fernsehen. Der RBB ehrt ihn am 15.3. in der »Abendschau«, danach mit einer Doku und einer Reihe seiner Beiträge sowie mit einer Gala am 31.3.