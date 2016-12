Update: Avid Maestro und MediaCentral-Plattform

Avid hat mit Maestro 7.2 ein Update seiner Lösung für On-Air-Grafiken und Videos vorgestellt. Im Fokus steht eine engere Integration in die Avid MediaCentral-Plattform für einen reibungsloseren Workflow.

Die neue Maestro-Version integriert mehrere Komponenten aus der Avid Studio Suite in die Nachrichtenproduktions-Umgebung von Avid. Das Resultat: Verbesserter Zugang, gesteigerte Effizienz und mehr Kollaborationsmöglichkeiten in einer einzigen, voll integrierten Video- und Grafiklösung, so Avid.

»Nachrichtensender stehen unter dem ständigen Druck, ihre Einschaltquoten zu halten und zudem schneller als je zuvor spannende Beiträge auf Sendung zu bringen«, sagt Alan Hoff, Vice President Market Solutions bei Avid. »Um die Integration von Maestro in Avids Nachrichtenproduktions-Umgebung noch weiter zu verbessern, haben wir eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet. So können sie hochauflösende 3D-Grafiken schnell erstellen, verwalten, distribuieren und ausspielen und so im Wettbewerb die Nase vorn behalten.«

Mit dem Maestro Media Asset Management (GMAM) können User aus den Maestro-Modulen und MediaCentral UX, dem cloudbasierten Web-Frontend der MediaCentral-Plattform, heraus auf Grafiken und Videoclips zugreifen. Das erweiterte Maestro-Fenster in MediaCentral UX ermöglicht das Durchsuchen von Medien und das Abrufen von Ablaufplänen, ohne dafür MOS nutzen zu müssen.

Auch mit Interplay Production und Avid Nexis ist Maestro 7.2 integriert. Nutzer können so innerhalb der Grafiklösung nach Medien suchen, um diese direkt aus Avid Nexis auszuspielen. Mit Maestro Media Engine kann das Video- und Grafik-Playback von einer einzigen Oberfläche aus kontrolliert werden. Dank der Retrievalfunktion können auch Einzelanwender den gesamten Video- und Grafikcontent für eine komplette Sendung im Auge behalten, was die Content-Auslieferung deutlich beschleunigt.