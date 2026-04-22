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Qvest-CEO Thorsten Sauer im NAB-Interview

Der neue CEO gibt auf der NAB 2026 erste Einblicke in seine Strategie: Kerngeschäft stärken, KI-Kompetenz ausbauen – und erst verstehen, bevor man verändert.

Seit Anfang 2026 führt Thorsten Sauer als CEO den globalen Medientechnologie-Dienstleister Qvest. Er folgt auf Peter Nöthen, der das Unternehmen über viele Jahre geprägt hat. Sauer nutzte die ersten drei Monate bewusst zur Orientierung: Bevor Pläne formuliert werden, müsse man verstehen, welche Fähigkeiten das Unternehmen mitbringe.


Qvest-CEO Thorsten Sauer im Kurz-Interview.

Sein erstes Fazit fällt positiv aus: Qvest sei aus seiner Sicht die einzige wirklich global aufgestellte professionelle Service-Firma im Medienbereich – ein über 30 Jahre gewachsenes Unternehmen, das zuletzt durch Akquisitionen erheblich an Breite gewonnen habe.

©Nonkonform

Qvest-CEO Thorsten Sauer bei der NAB2026.

Am Kern des Geschäftsmodells will Sauer nicht rütteln: Beratung bei komplexen Technologiefragen, Unterstützung bei der Einführung neuer Workflows und Begleitung der Kunden auch nach Projektabschluss. Diesen Ansatz möchte er künftig noch konsequenter umsetzen.

Als zentrales Wachstumsfeld sieht Sauer KI – nicht als Randthema, sondern als tiefgreifenden Einschnitt in Produktion, Verarbeitung und Distribution von Inhalten. Qvest habe in den vergangenen zwei Jahren gezielt Expertise aufgebaut und könne Kunden konkret zeigen, wie sich diese Technologien im Medienalltag einsetzen lassen.

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