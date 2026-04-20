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Adobe: Professionelles Color-Grading direkt im Schnitt
Adobe bringt mit Color Mode eine neue Color-Grading-Umgebung in Premiere Pro – entwickelt für Editoren, für die das Color Grading nicht Daily Business ist.
Das Video ist in diese Kapitel gegliedert:
00:00 Einleitung
00:34 Clip Grid
00:48 Programm Monitor
00:59 Color Controls
01:23 Kontrast anpassen
01:56 Farbtemperatur anpassen
02:21 Add Operations
02:52 Color Shift-Tools
04:18 Texture & Sharpness
04:29 Styles
05:03 Film Color Module
05:37 Object Mask
05:54 KI-Funktionen in Color Mode?
06:48 Wrap up
Color Mode richtet sich explizit an Editoren, die bislang zwischen zwei Optionen wählen mussten: Color Grading an einen Coloristen abgeben oder sich durch komplexe, nicht für Editoren konzipierte Tools kämpfen. Die neue Umgebung soll professionelle Farbwerkzeuge direkt dorthin bringen, wo Editoren ohnehin arbeiten – ohne Medienbruch, ohne Umweg.
Das Interface hält das Videomaterial stets im Zentrum. Anwender können sowohl schnelle Korrekturen vornehmen als auch tief in die Farbbearbeitung einsteigen – die Umgebung skaliert mit dem Anspruch. Alle Grading-Entscheidungen bleiben sichtbar und nachvollziehbar organisiert.
Color Mode entstand in Zusammenarbeit mit mehreren Hundert Editoren im Rahmen einer umfangreichen geschlossenen Beta. Ab sofort steht die Public Beta allen Premiere-Pro-Abonnenten zur Verfügung, die allgemeine Verfügbarkeit ist für später in 2026 geplant.
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