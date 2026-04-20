Adobe: Professionelles Color-Grading direkt im Schnitt

Adobe bringt mit Color Mode eine neue Color-Grading-Umgebung in Premiere Pro – entwickelt für Editoren, für die das Color Grading nicht Daily Business ist.

Das Video ist in diese Kapitel gegliedert:

00:00 Einleitung

00:34 Clip Grid

00:48 Programm Monitor

00:59 Color Controls

01:23 Kontrast anpassen

01:56 Farbtemperatur anpassen

02:21 Add Operations

02:52 Color Shift-Tools

04:18 Texture & Sharpness

04:29 Styles

05:03 Film Color Module

05:37 Object Mask

05:54 KI-Funktionen in Color Mode?

06:48 Wrap up

Color Mode richtet sich explizit an Editoren, die bislang zwischen zwei Optionen wählen mussten: Color Grading an einen Coloristen abgeben oder sich durch komplexe, nicht für Editoren konzipierte Tools kämpfen. Die neue Umgebung soll professionelle Farbwerkzeuge direkt dorthin bringen, wo Editoren ohnehin arbeiten – ohne Medienbruch, ohne Umweg.

Das Interface hält das Videomaterial stets im Zentrum. Anwender können sowohl schnelle Korrekturen vornehmen als auch tief in die Farbbearbeitung einsteigen – die Umgebung skaliert mit dem Anspruch. Alle Grading-Entscheidungen bleiben sichtbar und nachvollziehbar organisiert.

Color Mode entstand in Zusammenarbeit mit mehreren Hundert Editoren im Rahmen einer umfangreichen geschlossenen Beta. Ab sofort steht die Public Beta allen Premiere-Pro-Abonnenten zur Verfügung, die allgemeine Verfügbarkeit ist für später in 2026 geplant.

