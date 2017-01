SanDisk: CES-Neuheiten

SanDisk präsentierte während der CES eine neue 256 GB MicroSD-Karte und einen 128 GB-USB-Stick, der nahezu so schnell sein soll wie ein SSD-Speicher.

256 GB MicroSD-Karte

Die neue MicroSD-Karte erfüllt den A1-Leistungsstandard und bietet somit laut Hersteller noch mehr Kapazität, Geschwindigkeit und erweiterte Möglichkeiten für eine bessere Smartphone-Nutzung. Die Speicherkarte kann bis zu 24 Stunden Full HD Video aufnehmen und bietet laut Hersteller eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 95MB/s.

Die Karte soll ab Januar weltweit für rund 200 Dollar angeboten werden.

256 GB USB-Stick

Das neue USB-Flash-Laufwerk bietet laut SanDisk die Geschwindigkeit, Kapazität und Verlässlichkeit einer SSD im Formfaktor eines kleinen USB-Flash-Laufwerks. Mit einer Lese-Geschwindigkeit von bis zu 420MB/s und einer Schreib-Geschwindigkeit von bis zu 380MB/s können 4K-Filme in voller Länge in weniger als 15 Sekunden auf den Drive aufgespielt werden, so der Hersteller. Über die USB 3.1-Schnittstelle können Dateien schnell und von unterwegs aufgerufen und bewegt werden, ohne dass ein Kabel erforderlich wäre.

Das neue 256GB SanDisk Extreme Pro USB 3.1 Solid State Flash-Laufwerk soll ab Ende Januar 2017 verfügbar sein und rund 180 Dollar kosten.