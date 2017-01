Studiomonitor: Neumann KH 80 DSP

Mit dem KH 80 DSP präsentiert Neumann eine Monitorlösung für Aufnahmen, Mix und Mastering in Projekt-, Musik-, Broadcast- und Post-Production-Studios.

Der neue Zweiwege-Nahbereichsmonitor lässt sich künftig mit der App »Neumann.Control« vollautomatisch auf Räume kalibrieren. Drei Modi sind verfügbar: Vollautomatisch (Precision Alignment) oder mit wenigen Fragen (Guided Alignment). Auch eine komplett freie, flexible Feinanpassung ist über den eingebauten, vollparametrischen 8-Band-Equalizer möglich (Manual Alignment).

»Bei der Berechnung und Modellierung der Treiber, Gehäuse und Waveguides sind wir in der KH-Serie schon immer extrem detailverliebt gewesen«, betont Wolfgang Fraissinet, Geschäftsführer von Neumann. Das Ergebnis sei ein Frequenzgang, der in Geradlinigkeit und Neutralität eine neue Referenzklasse definiere – zu einem Preis, der vorher undenkbar für einen Neumann Studiomonitor gewesen wäre.

Das Chassisdesign des Kompaktmonitors wurde demnach mit mathematischen Modellen bis in eine Detailtiefe berechnet, »die selbst für unsere Branche ungewöhnlich ist«, erklärt Fraissinet. Nichtlineare Verzerrungen werden so von Anfang an minimiert. Das MMD-Waveguide (Mathematically Modelled Dispersion) optimiert den Frequenzgang auch abseits der Hauptachsen, erlaubt mehr Bewegungsfreiheit in der Abhörposition und Spielraum auch in unterschiedlichsten akustischen Umgebungen, so Neumann.

Jedes mechanische und elektronische Element der – vom Treiber bis zur Verstärkung – ist handverlesen und nach Neumann-Standards abgeglichen. Die DSP-Engine sichert den linearen Frequenzgang zudem mit einem FIR-Filter. Er stellt sicher, dass alle Frequenzbereiche in jeder Umgebung störungsfrei und zeitgenau abgestrahlt werden.

Die wichtigsten Daten zusammengefasst:

Treiber: 4“/1“

Leistung der Verstärker: 120/70 Watt

Freifeldfrequenzgang: 57 Hz … 21 kHz, +/-3 dB

Maximaler Schalldruck: 108,8 dB

Maße/Volumen/Gewicht: 233 x 154 x 194 mm / 7 Liter / 3,4 kg

Eingang: XLR/Klinke

Der KH 80 DSP ist erhältlich ab Februar 2017, die App »Neumann.Control« soll im 2. Quartal 2017 erscheinen.