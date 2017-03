Leica Cine MacroLux-Familie wächst

CW Sonderoptic, die Schwesterfirma von Leica Camera, präsentiert zwei weitere Objektivvorsätze der MacroLux-Familie mit den Werten +2 und +0,5.

Zur NAB im vergangenen Jahr stellte CW Sonderoptic unter anderem den Leica Cine Macrolux +1 Diopter vor. Dieser Optikvorsatz passt auf jedes Objektiv mit 95-mm-Frontdurchmesser. Er bietet dem Kameramann die Möglichkeit, die minimale Objektdistanz zu reduzieren. Durch seinen Einsatz ergeben sich aber auch viele gestalterische Möglichkeiten. Wichtig: Cine MacroLux schluckt kein Licht und verursacht auch keine sphärischen oder chromatischen Aberrationen.

Der Objektivvorsatz war so erfolgreich, dass Leica nun weitere Varianten davon vorstellt: den Leica Cine Macrolux +2 Diopter und den +0.5 Diopter. Die neuen Vorsätze sind genauso hochwertig vergütet wir der erste Vorsatz und mechanisch so wie der erste Vorsatz konstruiert – sie passen also auf Festbrennweiten, Zoom-Objektive oder Anamorphoten mit 95mm Frontdurchmesser. Die Vorsätze lassen sich auch beliebig kombinieren. So können ganz besondere Bilder entstehen.

Der Leica Cine Macrolux +2 Diopter bietet einen größeren Makro-Effekt, der sich etwa für Close-Ups besonders gut eignet, während der vielfach geforderte +0,5-Diopter mehr Möglichkeiten im Zusammenspiel mit Weitwinkelobjektiven bietet.

Gerhard Baier, Managing Director von CW Sonderoptic, erläutert: »Nahaufnahmen mit Weitwinkelobjektiven sind aktuell sehr angesagt, und es gibt keine einfachere Möglichkeit, diesen Look mit einer Vielzahl von Objektiven zu erzielen, als in Kombination mit der Leica Cine MacroLux +0.5 Vorsatzlinse«. Er ergänzt, dass Leica das Set an Vorsatzlinsen deshalb mit der Cine Macrolux +2 ergänzt habe, weil man zwar zwei +1 Vorsatzlinsen kombinieren könne, damit aber aus optischer Sicht eher den Wert +1,7 und nicht von +2 erziele. Die Cine Macrolux +2 Vorsatzlinse sorgt somit für noch mehr Flexiblität.