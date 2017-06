NAB2017: DJI Phantom 4 Advanced mit 4k 60p

DJI hat das neueste Mitglied der DJI Phantom 4-Serie vorgestellt: die DJI Phantom 4 Advanced. Der neue Multicopter ist die verbesserte Version des Standardmodells DJI Phantom 4, er ist mit einer 1-Zoll 20 Megapixel Kamera ausgestattet und bietet einen mechanischen Verschluss.

Die verbesserte DJI Phantom 4 Advanced ist in der Lage, Videos in 4K bei 60 Bildern die Sekunde aufzunehmen. Die leistungsfähigere Videoverarbeitung unterstützt nun Videos in H.264 in 4K bei 60 Bildern die Sekunde, oder in H.265 in 4K bei 30 Bildern die Sekunde, bei einer Bitrate von jeweils 100 Mbps. Sensoren und leistungsfähige Prozessoren stellen Aufnahmen mit hohem Dynamikumfang und mehr Details sicher und ermöglichen eine professionelle Nachbearbeitung der Aufnahmen.

Ähnlich der DJI Phantom 4 Pro, verfügt die DJI Phantom 4 Advanced über mehrere Schlüsselfunktionen, die einfache automatische Flugmodi bieten: etwa Draw, ActiveTrack, TapFly, sowie einen Stativ- und Gestenmodus. Die DJI Phantom 4 Advanced ist mit dem FlightAutonomy-System ausgerüstet, das über fünf Sichtsensoren, Dual-Band Satellitenortung (GPS und GLONASS) sowie Ultraschallsensoren verfügt. Dieses zuverlässige System erlaubt dem Multicopter präzise an Ort und Stelle zu schweben und selbst in komplexen Umgebungen ohne GPS zu fliegen.

DJI Phantom 4 Advanced+ bietet darüber hinaus eine Fernsteuerung mit einem integrierten 5,5 Zoll Bildschirm und einer Auflösung von 1080p. Der Bildschirm ist mehr als doppelt so hell wie konventionelle Mobilgeräte, ideal für die Nutzung im Freien. DJI Phantom 4 Advanced verfügt zusätzlich über die Möglichkeit eine größere SD-Speicherkarte von bis zu 128 GB zu verwenden und ermöglicht Flugzeiten von bis zu 30 Minuten.

Mit der Einführung der erschwinglichen und leistungsfähigen DJI Phantom 4 Advanced wird die Produktion der DJI Phantom 4 am 30. April 2017 eingestellt, erklärt der Hersteller. DJI stellt weiterhin vollen Support für die DJI Phantom 4 zur Verfügung. Der Verkaufspreis der DJI Phantom 4 Advanced und DJI Phantom 4 Advanced+ beträgt 1.549 und 1.849Euro.