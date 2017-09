IBC2017: Referenzmonitor Canon DP-V2411

In Amsterdam präsentierte Canon den 24-Zoll-Referenzmonitor mit 4K-Auflösung. Er verspricht robustes, leichtes Design und präzise Technik.

Der DP-V2411 wurde für den Workflow bei 4K High Dynamic Range (HDR) Broadcast- und Film-Produktionen entwickelt. Darüber hinaus biete er eine beeindruckende Bildqualität mit hoher Luminanz und einem großen Farbraum, umfangreiche Funktionen und zahlreiche Schnittstellen, so Canon. Die Luminanz des DP-V2411 liegt bei 600 cd/m2 und kann im Boost-Kontrast-Modus auf bis zu 1.000 cd/m2 erweitert werden. Das von Canon selbst entwickelte System zur Hintergrundbeleuchtung passe die Helligkeit an, so dass der Monitor ein gleichmäßiges, stabiles, präzises und hochwertiges Bild anzeige.

Seine exakte Farbwiedergabe soll der DP-V2411 dank der direkten Matrix-Hintergrundbeleuchtung des LED-Panels erreichen, die auf das IPS-Display aus Flüssigkristallen optimiert wurde. Der Monitor unterstützt zahlreiche Branchenstandards wie ITU-R BT.2020, den Ultra HD Broadcast Standard-Farbraum, ITU-R BT.709, EBU und SMPTE-C sowie den digitalen Cinema-Standard DCI-P3. Der DP-V2411 ist auch mit dem Übertragungsstandard Aces Proxy kompatibel.

Durch die Einhaltung des aktuellen EOTFs (HDR Electro Optical Transfer Functions) sowie PQ und Hybrid Log Gamma und Canon Log 2/3 bietet der DP-V2411 die präzise Bildwiedergabe, die für HDR-Produktionen erforderlich ist. Der DP-V2411 könne zudem mit Metadaten von der Canon Cinema EOS Kameras sowie von Arri Kamerasystemen arbeiten. Voreingestellte LUTs seien auf dem DP-V2411 installiert – sowohl für das HDR-Monitoring von Canon Log als auch für Arri Log C. Um die Produktion noch effizienter zu gestalten, könne eine Kamera direkt an den DP-V2411 angeschlossen werden, ohne dass dafür ein spezielles LUT zur Prüfung der HDR- Signalqualität nötig sei.

Mit Blick auf die Zukunft soll der DP-V2411 zahlreiche 4K HDR-Schnittstellen bieten: Der DP-V2411 ist der erste Canon Referenzmonitor mit 12G-SDI-Schnittstelle, über die er 4K/50p-Signale mit nur einem Kabel empfangen kann. Insbesondere für Broadcaster sei das eine sehr effiziente Lösung, meldet Canon. Der DP-V2411 verfügt zudem über eine HDMI-Schnittstelle, die ebenfalls 4K/50p-Signale mit nur einem Kabel übertragen kann, und er bietet auch einen integrierten 4K-Waveformmonitor.

Weiter bietet der Monitor eine HDR-Falschfarben-Funktion, die auch PQ- und Hybrid-Log-Gamma Signale unterstützt. Zusätzlich kann der Monitor das HDR-Bild und das Falschfarbenbild als Split-Screen aus einem 4K-Signal nebeneinander zeigen. Der DP-V2411 bietet auch eine HDR-/SDR-Vergleichsfunktion, bei der die beiden Bilder nebeneinander im Split-Screen dargestellt werden.

Mit einer kompakten 24-Zoll-Bilddiagonalen, einer Tiefe von nur 105 mm, einem Gewicht von nur 12 kg und einem robusten Aluminiumrahmen ist der DP-V2411 im Studio oder am Set platzsparend. Der Tragegriff des DP-V2411 soll sich bequem abnehmen lassen.