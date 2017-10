Edius 9: neue Version mit HDR-Workflow

Grass Valley kündigt Edius 9 an. Die neue Version der Editing-Software bietet einen HDR Workflow und ist ab November zum Kauf verfügbar – ohne Abo-Modell.

Edius 9 unterstützt High Dynamic Range (HDR), und der Hersteller betont, dass die neue NLE-Version das umfassend und zugleich komfortabel wie kein anderes Schnittprogramm tue – einschließlich Import, Bearbeitung und Ausgabe. Zusätzlich zu den bekannten Log-Varianten unterstützt Edius demnach in vollem Umfang Hybrid Log Gamma (HLG), das zahlreiche neuere Kameras von Sony und Panasonic bereits anbieten. Edius 9 erkennt den Farbraum, in dem aufgenommen wurde und wendet automatisch die korrekten Einstellungen für eine native Bearbeitung an.

Edius 9 unterstützt eine Vielzahl von HDR-Quellen (PQ & HLG), inklusive professioneller Kameras, Drohnen, Actioncams und Smartphones. Edius 9 konvertiert SDR und Log nach HDR und erlaubt den gleichzeitigen Einsatz von SDR und HDR auf einer Timeline. Kompatible Schnittkarten und Monitore ermöglichen eine echte HDR-Vorschau. HDR-Projekte können hochwertig im Format H.264, 10bit, 4:2:2 für eine Wiedergabe auf geeigneten TV-Geräten exportiert werden wie auch für den Upload auf YouTube.

Darüber hinaus unterstützt Edius 9 eine Vielzahl von Farbräumen einschließlich BT.2020 und BT.2100, so der Anbieter. Ebenfalls unterstützt werden Cinema Raw Light der Canon C200 wie auch 10bit Cinema DNG.

Grass Valley setzt auch weiterhin auf das Prinzip »Einmal kaufen, immer nutzen« und verzichtet auf ein Abo-Modell, wie es andere Hersteller eingeführt haben. Ein neues »Floating License« Modell soll Unternehmenskunden die erwünschte Flexibilität bieten, indem Edius auf sämtlichen Arbeitsplätzen verfügbar gemacht werden kann – es zählen nur die Anzahl der Arbeitsplätze, die zu gleicher Zeit aktiv sind.

Zusätzlich kann Edius nun auch in der Cloud verwendet werden mit dem direkten Zugriff auf Cloud basierendem Material. Der zeitaufwändige Up- und Download großer Datenmengen entfällt.

Wie bereits zuvor wird Grass Valley Edius 9 über einen Zeitraum von ca. zwei Jahren kontinuierlich um weitere Funktionen ergänzen – für den Anwender komplett kostenfrei. Dies beinhaltet von der Edius Community gewünschte neue Tools und Features wie eine automatische Audio-Synchronisierung mehrerer Clips, einen H.256 Datei-Export, 8K und die Unterstützung von High Frame Rates wie auch viele weitere kommende Features.

Edius ist als Edius Pro 9- und als Edius Workgroup 9-Version verfügbar. In Edius Pro 9 sieht der Hersteller die passende Lösung für Video-Enthusiasten, Video-Journalisten, Hochzeitsfilmer und kreative Filmemacher. Die Workgroup Version wende sich an größere Teams, Produktionshäuser und Fernsehanstalten sowie Produzenten von Live-Events.

Wer mit der Workgroup Version bereits in UHD 50p/60p arbeitet, der wird sich über die Möglichkeit freuen, mit geeigneten Schnittkarten von Anbietern wie Blackmagic Design oder Aja nun auch UHD in 50p/60p auf dem Vorschaumonitor ansehen zu können. Die Unterstützung von »Closed Captions« zur Untertitelung wie auch ein »Background Rendering« wird ebenfalls im Zuge der kostenlosen Edius 9.x Workgroup Updates erscheinen.

Anwender in Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren von der Unterstützung lokaler Händler, die als zertifizierte Edius-Experten individuellen Support und fachliche Hilfestellung geben.

»Wir freuen uns sehr, dass Grass Valley die Wünsche der Anwender umsetzt und auch weiterhin das Model des „Einmal kaufen, immer nutzen“ bietet« sagt Michael Lehmann-Horn, Grass Valley Distributor für Deutschland, Österreich und der Schweiz. »Wir wissen von unseren Händlern und Kunden, wie sehr es Edius-Anwender schätzen, das Programm zu besitzen und sich damit uneingeschränkt über die Performance und die neuen Features zu freuen.«

Die Oberfläche, das Handbuch und die Onlinehilfe von Edius ist auf Deutsch verfügbar. Kostenlose Edius Video Trainings und Tipps & Tricks in Form von kurzen Podcasts stehen auf Deutsch zur Verfügung. Weiter gibt es eine 30-Tage-Testversion und zusätzliche Informationen über neue Features von Edius 9, etwa das ebenfalls enthaltene Mync-Programm mit erweiterten und neuen Funktionen zur Verwaltung, Suche, Vorschau und dem Teilen von Videoaufnahmen und weiteren Media-Dateien.

Anwender, die Edius 8 nach dem 1. September 2017 erworben haben, können auf Edius 9 kostenlos upgraden. Anwender früherer Versionen erhalten die Gelegenheit zu einem vergünstigten »Jump-Upgrade«.