WD: 4-Bay G-Speed Shuttle

Western Digital stellt ein neues, ultrakompaktes 4-Bay G-Speed Shuttle mit Thunderbolt 3 sowie ev Series Bay Adapter vor. Es wurde für Anwendungen entwickelt, die hohe Kapazität und schnelle Transferraten benötigen.

4-Bay G-Speed Shuttle

Das neue 4-Bay G-Speed Shuttle kann nahtlos in das Thunderbolt 3 Ökosystem integriert werden und bietet zugleich die Kapazität und Leistung, die Profis in Entertainment-Workflow-Umgebungen benötigen. Dennoch ist es leicht zu transportieren, damit die Daten schnell und sicher in die Hände der Post-Production-Teams gelangen, so Western Digital. Mit dem G-Speed Shuttle können Profis eine Stunde an 4K-Bildmaterial bei 30 Bildern pro Sekunde (fps) mit bis zu 1.000 MB/s innerhalb einer Minute transferieren.

»Für Filmemacher ist es besonders wichtig, dass die großen Mengen an Aufnahmen schnell und zuverlässig zur nächsten Station des Workflows gelangen – sowohl physisch als auch virtuell. Wenn Sie allerdings nach einer schnellen, hochleistungsfähigen Lösung suchen, die zudem leicht zu transportieren ist, gibt es nur wenige Optionen. Mit dem Leistungspotenzial von Thunderbolt 3, der flexiblen Integration in unsere ev Series und einem für höhere Mobilität optimierten Design ist das G-Speed Shuttle die perfekte Lösung für jedes On-the-Go-Produktionsteam, erklärt Scott Vouri, Vice President Strategy and Business Development, G-Technology, Western Digital.

G-Speed Shuttle mit Thunderbolt 3

Das G-Speed Shuttle mit zwei Thunderbolt-3-Anschlüssen meistert anspruchsvolle Multi-Stream-Workflows von 4K und mehr, sowohl am Set als auch im Studio, und bietet Content-Produzenten bis zu 48 TB Storage sowie ein Hardware-RAID 0,1,5 und 10 in einem kompakten 4-Bay-Design. Mit Transferraten von bis zu 1.000 MB/s und herausnehmbaren 7200RPM-Laufwerken der Enterprise-Klasse steht eine Speicherlösung für anspruchsvolle Video- und Foto-Workflows sowie hohe Speicherkapazität zur Verfügung. G-Speed Shuttle mit Thunderbolt 3 ist ab sofort mit 16 TB (US-Verkaufspreis von 1.799,95 US$), 24 TB (US-Verkaufspreis von 2.299,95 US$), 32 TB (US-Verkaufspreis von 2.799,95 US$) und 48 TB (US-Verkaufspreis von 3.799,95 US$) erhältlich.

G-Speed Shuttle mit ev-Series-Bay-Adaptern

Dieses Modell weist ähnliche Merkmale wie das G-Speed Shuttle mit Thunderbolt 3 auf. Die integrierten ev-Series-Bay-Adapter verbessern jedoch die Workflow-Optionen und Produktivität, da sie eine übergreifende Funktionalität mit allen ev-Series-Laufwerken und -Readern sicherstellen. Zudem zeichnet sich das Modell durch erhöhte Zuverlässigkeit und Übertragungsraten von bis zu 500 MB/s sowie eine Speicherkapazität von bis zu 24 TB aus. Das G-Speed Shuttle mit ev-Series-Bay-Adaptern ist ab sofort in den USA in einer 20 TB- (US-Verkaufspreis von 1.999,95 US$) und einer 24 TB-Version (US-Verkaufspreis von 2.299,95 US$) erhältlich.