Teradek RT: Objektivfernsteuerungen unter neuem Dach

Die von RT Motion entwickelten Funkfernbediensysteme für Fokus, Blende und Zoom sind nun als Teradek-RT-Familie verfügbar.

Im Herbst 2017 hat Vitec den Zubehörhersteller RT Motion übernommen. Die Briten haben Objektivfernsteuersysteme entwickelt, die mit zahllosen Kameras und Objektiven genutzt werden können, um Fokus, Blende und Zoom kabellos zu bedienen. Eine besonders tiefe Integration bieten die RT-Produkte aber mit Red-Kameras, hier steht teilweise zusätzliche Funktionalität zur Verfügung. Unter der Marke Teradek RT geht es jetzt weiter.

Nun ist also klar, wie die Produkte von RT Motion innerhalb des Vitec-Portfolios positioniert werden: RT Motion wurde Teil von Teradek und die Produkte sind in einer Produktfamilie namens Teradek RT zusammengefasst.

Das sind zum einen die Controller, also Handbedienteile, von denen das Unternehmen mehrere Varianten anbietet. Passend zu den Bedienteilen gibt es dann die entsprechenden Receiver, die an der Kamera montiert werden, um dort die Funksignale zu empfangen. Bei »normalen« Cine-Objektiven müssen zudem noch passende externe Motoren montiert werden, die mit dem Receiver verbunden werden. Auch solche Motoren umfasst die Teradek-RT-Familie. Mit den Controllern von Teradek RT können zusätzlich auch Objektive mit eingebauten Motoren, etwa von Canon und Nikon, gesteuert werden, wenn sie an Red-Kameras montiert sind. Dann nutzt das Teradek-System die hierfür vorgesehene Funktionalität der Red-Kamera, macht sie aber kabellos verfügbar.

Receiver

Die Receiver von Teradek RT gib es in verschiedenen Ausführungen, mit und ohne Akku und in verschiedenen Bauformen. Der Hersteller verspricht, dass sie einfach zu montieren sind, mit geringer Leistungsaufnahme auskommen. Die Receiver bieten bis zu drei Kanäle für die Steuerung von Schärfe, Blende und Brennweite.

Motoren

Die bürstenlosen Motoren von Teradek RT sollen verzögerungsfrei ansprechen sehr gleichmäßig laufen und bis zu vier mal länger ohne Wartung auskommen als konventionelle Motoren. Gleichzeitig verspricht Teradek, dass die Motoren niemals ruckeln, funken oder springen und nahezu geräuschlos laufen — auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Controller

Die Controller bietet Teradek RT nun in der Version MK 3.1 an — in verschiedenen Varianten. Sie ermöglichen laut Teradek im kabellosen Betrieb höchste Präzision und Genauigkeit, bieten bis zu sechs konfigurierbare Achsen und ein einstellbares, geschmeidig laufende Steuerräder. Die Befehle werden per FHSS über 2.4-GHz-Verbindungen an den Receiver übertragen. Dabei werde eine stabile, interferenz-unempfindliche Verbindung über Entfernungen von bis zu 1,5 km hergestellt, so der Anbieter.