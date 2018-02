True-Streak-Rainbow Filter von Schneider-Kreuznach

Als jüngste Ergänzung zu den True-Streak-Filtern von Schneider-Kreuznach, die dramatische anamorphotische, optische Streifen erzeugen, bietet der Objektiv- und Filterhersteller eine neue Version für kreative In-Kamera-Effekte an.

Vor dem Objektiv platziert, egal ob sphärisch oder anamorphotisch, soll der neue Filter Streak-Effekte in acht brillanten Regenbogenfarben erzeugen. True-Streak-Rainbow ist laut Schneider-Kreuznach mit modernster Technik ausgestattet, die acht Farben so miteinander kombiniert, dass sie nahtlos ineinander übergehen und dadurch einen grandiosen Effekt erzeugen, der an mehrfarbige Flares auf unbeschichteten Linsen erinnert. Abhängig von der Beleuchtung kann der Filtereffekt von subtilen bis zu kräftigen Streifen reichen.

»Der schöne Übergang der Farben innerhalb des Flares verleiht dem Bild eine zusätzliche Ebene der Komplexität. Es ist ein einzigartiges kreatives Werkzeug, das ich dabei haben möchte, um das Bild in der Kamera besser steuern zu können«, sagt Kameramann Adam Beck.

Wie die individuell gefärbten True-Streak-Filter – in blau, rot, gelb, orange, grün, violett, pink, gold und klar – werden auch die Rainbow Streaks mit einer farbigen Schicht hergestellt, die zwischen zwei Scheiben aus kristallklarem Schott-Glas eingeschlossen ist, um Konsistenz und Haltbarkeit zu gewährleisten.

Der Filter ist in der Größe 4“ x 5,65“ erhältlich und ab Mitte März 2018 verfügbar. Der Netto-Listenpreis beträgt 429 Euro. Weitere Größen gibt es auf Anfrage.