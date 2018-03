Cooke plant neue Brennweiten

Cooke Optics plant neue Brennweiten für seine neuesten Objektiv-Serien, etwa die S7/i Vollformat- und Panchro/i Classic-Objektive. Erste Ergebnisse präsentiert das Unternehmen im Rahmen der NAB2018.

Für das S7/i Vollformat-Objektiv sind 16 mm, 21 mm, 27 mm und 65 mm Brennweiten geplant, während für die Panchro/i Classic-Reihe dieBrennweiten 21 mm, 27 mm, 65 mm Macro und 135 mm entwickelt werden. Die Panchro/i Classic 135 mm wird als erste fertig gestellt und auf der NAB 2018 in Las Vegas vorgestellt. Die übrigen Brennweiten soll bis Ende des Jahres folgen.

Die S7/i Full Frame Plus Objektiv-Serie wird neu entwickelt und soll die immer wichtiger werdenden Vollformat-Kinokamerasensoren abdecken – mit einem Sensorbereich von bis zu 46,31 mm, wie ihn etwa die Red Weapon 8K bietet. Auch für die Sony Venice oder die Arri Alexa LF Großformat-Kamerasysteme seien die neuen Brennweiten perfekt geeignet. Diese drei Kameras werden jeweils am Cooke Stand in Las Vegas vorgestellt, inklusiveS7/i-Objektive.

Mit im Gepäck hat Cooke außerdem die Panchro/i Classic Objektive, die einen Retro-Look in modernem Gehäuse bieten, wie auch die S4/i-Objektiv-Reihe, die Anamorphic/i und Anamorphic/i SF (»Special Flair«)-Objektive und die Mini S4/i-Reihe.