NAB2018: Neue Encoder Packages von Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz erweitert seine Encoding- und Multiplexing-Lösung R&S AVHE100 um schlanke Encoder Packages. Damit lassen sich sowohl bestehende R&S AVHE100-Plattformen als auch Plattformen anderer Hersteller auf neue Encoder aufrüsten.

Die Encoding- und Multiplexing-Lösung R&S AVHE100 ist eine komplett softwarebasierte, flexible Multi-Codec-Plattform für HEVC, H.264 und MPEG-2, die eine Mischung aller Codecs bei allen möglichen Auflösungen auch in einem statistischen Multiplex ermöglicht. Das erlaubt den Betreibern, etablierte Formate solange weiter zu nutzen, bis der geplante Wechsel zu einem neueren Format vollständig erfolgt ist. Durch die effiziente Datenraten-Nutzung könnten mehr Programme übertragen oder eine höhere Bildqualität erzielt werden.

Der R&S AVHE100 realisiert alle Verarbeitungsschritte der kompletten Sendekette in nur einem Server. Erweiterungen und Verbesserungen an den Kodier- und Übertragungsstandards lassen sich leicht nachpflegen. Das soll die Anschaffungs- und Betriebskosten bei Installation, Raumbedarf, Energiekosten, Kühlung, Ersatzteilmanagement und Trainings für Bedienpersonal erheblich senken. Die von Rohde & Schwarz entwickelte Funktion R&S CrossFlowIP soll die unterbrechungsfreie Signalumschaltung im Redundanzfall bei Eingangs- und Ausgangssignalen sichern.

Häufig tauschen Betreiber jedoch nicht komplette Headends aus, sondern ersetzen sukzessive Encoder durch leistungsfähigere neue Geräte. Bei dieser Gelegenheit erfolgt oftmals der Umstieg auf performantere Codecs und höhere Auflösungen. Dadurch lässt sich die verfügbare Bandbreite besser nutzen und ein attraktiveres Programmangebot übertragen. Hierfür bietet der deutsche Hersteller nun spezielle Encoder Packages an, die gezielt für eine bestimmte Anwendung optimiert sind. So gibt es Modelle für 1xUHD, für 4fach HD HEVC oder 8fach HD H.264 jeweils kompakt in einem Gerät.