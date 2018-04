NAB2018: P+S Technik Evolution 2X

P+S Technik präsentiert neue, sechsteilige Objektiv-Reihe. Optisch basieren die anamorphotischen Evolution 2X Objektive auf den seltenen Kowa Objektiven aus den Siebzigern. Neu im Set: ein Weitwinkel- und ein 135mm Teleobjektiv.

Vier unterschiedliche anamorphotische Kowa Objektive wurden bis in die Siebzigerjahre produziert: 40mm, 50mm, 75mm and 100mm.

»DoPs haben uns verraten, dass die ursprünglichen Brennweiten ziemlich eingeschränkt waren, deshalb haben wir zwei weitere Brennweiten hinzugefügt: ein Weitwinkel- und Teleobjektiv mit 135mm, die im Look den Originalen entsprechen«, so der Gründer von P+S Technik, Alfred Piffl. »Mit dem anamorphotischen Format kann man wunderbar Geschichten bebildern.«

Die neuen Evolution 2X Linsen entsprechen im Look und Bokeh den Originalen von Kowa. Das optische Design der neuen Linsen basiert auf dem Design der Originale und den wichtigsten anamorphotischen Prinzipien. Sie haben einen geringen Kontrast, warme Farben und können Streulicht verursachen.

Das neue Set besteht aus sechs Objektiven: Weitwinkel, 40mm, 50mm, 75mm, 100mm & 135mm. Die Objektive haben ein kompaktes, leichtes Gehäuse mit einer modernen eingebauten Fokus-Mechanik. Die Fokusreichweite hat sich im Vergleich zu den ursprünglichen Kowa Linsen stark verbessert: Die Evolution Objektive ermöglichen nun einen 200 Grad Winkel am Fokus-Ring und 100 Grad am Blendenring. Der 80mm-Durchmesser an der Vorderseite eignet sich perfekt, um Mattboxen anzubringen und das 77 mm-Gewinde, um Filter aufzuschrauben. So eignen sich die Evolution 2X Objetive gut für Handkameras, Steadicams und Drohnen. Außerdem verfügen sie über einen IMS Austausch-Mount. Die Standard Fassung ist ein PL-Mount, optional gibt es auch EF-Mount, e-Mount und MFT-Mount.