Aja liefert Kona HDMI, Kona 1 und Io IP mit Desktop Software v14.2 aus

Aja liefert ab sofort die Kona HDMI Capture-Karte aus, ebenso die Kona 1 3G-SDI Capture/Playback-Karte und das Io IP Video – und Audio I/O Device. Zeitgleich ist die Aja Desktop Software v14.2 verfügbar.

Die Aja Desktop Software v14.2 sorgt für zusätzliche Funktionalität für Kona HDMI und Kona 1, darunter 10GigE Unterstützung für 2K/HD Video sowie Audio over IP mit Io IP.

Kona HDMI

Kona HDMI ist eine flexible HDMI-Videokarte, die Live-Streaming, Broadcast, Produktion, Post, Vlogging, Video Game Capture/Streaming, VR, HDR Capture/Pass-Through und mehr unterstützt. Sie ermöglicht vier gleichzeitige 2K/HD-Kanäle im Zusammenspiel mit Streaming- und Switching-Anwendungen, etwa Telestream Wirecast und vMix. Die Karte unterstützt aber auch Kanal mit 4K/UltraHD bis zu 60p über HDMI 2.0. Dank Aja SDK und Video for Linux Unterstützung kann Kona HDMI auch von Entwicklern verwendet werden, um mehrkanalige HDMI Ingest-, Switching-, Monitoring- und Kommunikationslösungen zu entwickeln.

Kona 1

Kona 1 vereinfacht die Aufnahme/Wiedergabe über 3G-SDI. Die robuste einkanalige 3G-SDI 2K/HD 60p I/O PCIe-Karte verfügt über Standard-Anwendungs-Plug-Ins und unterstützt neben dem Aja SDK für Entwickler auch Capture, Monitoring und/oder Wiedergabe mit gängigen Applikationen von Aja, Adobe, Apple, Avid, Telestream und weiteren. Kona 1 unterstützt das Monitoring während der Aufnahme (Pass-Through), RS422-Steuerung, dediziertes Ref/LTC und viele weitere Funktionen.

Io IP

Io IP ist mit Thunderbolt 3 ausgerüstet und bietet Aufnahme/Ausgabe von/zu IP-Netzwerken für 2K/HD/SD Video/Audio-Workflows. Lokales Monitoring wird per 3G-SDI, HDMI 2.0 (einschließlich HDR) und analogem Audio unterstützt.

Kompatibel mit MacOS und Windows arbeitet Io IP mit Produktions-, Post-, Mastering- und Streaming-Tools von Apple, Adobe, Avid, Autodesk, Telestream und anderen. Dual Thunderbolt 3 Ports ermöglichen Daisy Chaining und zwei SFP+ Cages ermöglichen Video- und Audio-Routing über 10 GigE IP-Netzwerke. Das robuste Gerät unterstützt SMPTE 2022-6 unkomprimierte Video-, Audio- und VANC-Daten über IP sowie SMPTE 2022-7 für Redundanzschutz.

Desktop-Software v14.2

Die Desktop Software v14.2 bietet zusätzliche Funktionalität für Kona HDMI und Kona 1, darunter 10GigE Unterstützung für 2K/HD Video sowie Audio over IP mit Io IP. Eine »Deep Buffer«-Einstellung im Aja Control Panel sorgt für eine verbesserte Handhabung von Unterbrechungen während des Ingests. Anwender von Io 4K Plus, DNxIV und Io IP profitieren von einer neuen Funktion, die es ermöglicht, alle acht analogen Audiokanäle auf unterschiedlichste Weise zu konfigurieren: entweder für den Eingang, den Ausgang mit 7.1 Aufnahme/Monitorin, in einem 4-In/4-Out-Modus oder mit I/O für Stereo plus VO und diskrete Spuren.

Preise und Verfügbarkeit

Kona HDMI, Kona 1 und Io IP sind ab sofort über das weltweite Reseller-Netzwerk von Aja erhältlich. Die Desktop Software v14.2 kann jetzt kostenlos von der Aja Support-Seite heruntergeladen werden.