Demomaterial Blackmagic Pocket Cinema Camera

Im April hatte Blackmagic die Pocket Cinema Camera vorgestellt – eine kompakte und vielseitige 4K-Kamera. Jetzt gibt es erstes Demomaterial.

Mark Wyatt testet die 4K-Leistung der Pocket Cinema Camera unter extremen Lichtverhältnissen, wie man sie in Regenwäldern und Schluchten vorfindet. »Die Kameratests, die ich machen wollte, sollten an der äußersten Westküste Kanadas in Wäldern und an Wasserfällen stattfinden. Ich brannte darauf zu sehen, wie der neue Sensor mit derart schwierigen Lichtverhältnissen zurande kommen würde. Indem ich die ISO-Werte auf beeindruckende 1250 und 2500 hochzog, gelang es mir, die dunklen, moosbewachsenen Felswände und ein einzigartiges Smaragdgrün zu erfassen und dabei auch noch Einzelheiten in den Lichtern oben am Wasserfall und am Himmel mitzunehmen. Diese Szene würde die meisten Kameras an ihre Grenzen bringen, dachte ich.«

»Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K hatte ich zwar nur ein paar Tage zur Verfügung, war aber insgesamt schwer beeindruckt. Ihr Leichtgewicht ist geradezu befreiend, besonders wenn man sonst mit größeren Kamerasystemen arbeitet. Ihr Bildschirm ist groß und hell genug, um ihn bei Tageslicht zu benutzen. Das war super zur Beurteilung von Focus und Belichtung. Und auch die Farben stellt dieser Bildschirm wunderbar dar. Ich wage sogar zu behaupten, dass das hier Blackmagics bis dato bester Screen ist.«

Und das setzte Mark Wyatt bei dem Test ein: