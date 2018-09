IBC2018: Arri hat drei neuen Compact Bridge Plates

Arri erweitert das Zubehörportfolio um neue Compact Bridge Plates für die Digitalkamerasysteme Alexa Mini und Amira.

Die Compact Bridge Plate CBP-2 für die Alexa Mini ist problemlos für den Einsatz mit 15-mm-Studiorohren adaptierbar. Die CBP-3 (19 mm) und die CBP-4 (15 mm Studio) sind für die Amira gedacht. Diese neuen Compact Bridge Plates ergänzen die CBP-1 (für ALEXA Mini mit 19-mm-Rohren), die im Oktober 2017 auf den Markt kam.

Alle Compact Bridge Plates sind ergonomisch gestaltet, um auf der Schulter bequem und am Dolly stabil zu sein. Mit dem einzigartigen Top-Mount-System kann die Compact Bridge Plate rasch an Standard Balance Plates befestigt werden. Eine wesentliche Neuerung ist dabei der Doppeldruck-Mechanismus, mit dem die Kamera einfach vom Stativ gehoben werden kann. Umstellungen am Set zu erleichtern war ein häufig geäußerter Wunsche von Anwendern, den die Entwickler nun bei den neuen Compact Bridge Plates aufgegriffen habe.

15-mm-Leichtrohre können standardmäßig mit den Compact Bridge Plates CBP-3 und CBP-4 für die Amira verwendet werden. Bei den Compact Bridge Plates CBP-1 und CBP-2 für die Alexa Mini ist das mit einem Adapter möglich (15-mm-LWS-Adapter für CBP).

Die Compact Bridge Plates wurden bereits an Sets getestet und von den Crews begeistert aufgenommen: „Die Eigenschaft, leicht in den Studio-Modus hinein und wieder heraus wechseln zu können, erspart spürbar Zeit“, bestätigt etwa Kameramann Logan Schneider.