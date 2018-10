IBC2018: Teracue Application Cloud

Teracue präsentiert die Application Cloud: eine dezentrale Systemarchitektur, mit der man alle Arten von Streams annehmen, routen und wenn nötig auch transcodieren kann.

Die Teracue Application Cloud (TAC) weist eine dezentrale Systemarchitektur auf und lässt sich somit auch erweitern. Die Systemlast wird laut Hersteller mit einem Load Balancer gleichmäßig auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen aufgeteilt. Um die Netzwerklast niedrig zu halten und nur Streams, die wirklich benötigt werden, zu bearbeiten, hat Teracue den dynamischen Streamaufruf integriert. Das Status-Monitoring gibt jederzeit einen Überblick über das System. Ein Benutzer- und Rechtemanagement ist ebenfalls vorhanden.

Teracue unterstützt inzwischen auch SRT, was für »Secure Reliabable Transport« steht – also ein Protokoll mit Fehlerkorrektur. SRT ist eine bewährte Methode, um Streams zuverlässig über das Internet zu übertragen und Paketverluste zu vermeiden, so Teracue. Durch die Integration von SRT in die Teracue Application Cloud und bald auch in die ENC-400 Encoder von Teracue, werden nun so gut wie alle Streamingprotokolle unterstützt. Weitere können hinzugefügt werden.

TAC bietet auch einen dynamischen Streamabruf mit Transcodierung. Dessen Vorteile zahlen sich aus, wenn man bei großen Installationen mit vielen Signalen, etwa in der Verkehrsüberwachung, vermeiden möchte, dass alle Signale permanent im Netzwerk vorhanden sind. Dann wäre die Grundlast im Netzwerk sehr hoch, obwohl üblicherweise nur ein kleiner Teil der Signale wirklich beobachtet wird. Durch die Möglichkeit, die Streams im Bedarfsfall dynamisch aufzurufen und in der benötigten Qualität mit automatisiertem Transcoding an die Arbeitsplätze zu liefern, kann man die Netzwerkressourcen schonen und auch Energie sparen. Die TAC Bedienoberfläche bietet dazu die nötigte Übersicht, und das System kann ferngesteuert werden.

TAC ist eine komplette Neuentwicklung und kann im lokalen Netzwerk oder im Internet betrieben werden. Es bildet die Basis der neuen Teracue-Lösung für die Liveübertragung von Streams. Weitere Funktionen wie Aufzeichnung, Playout und VoD sind ebenso geplant wie die Integration von ONVIF für den Sicherheits- und Überwachungsbereich.