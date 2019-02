DJI Multilink verfügbar

DJI Multilink ist nun verfügbar. Mit dem neuen Adapter lässt sich ein Netzwerk aus einer Master-Fernsteuerung und bis zu drei Slave-Fernsteuerungen bilden.

Durch den Einsatz des Multilink-Adapters wird die Master-Fernsteuerung zu einem Hub für weitere Slave-Fernsteuerungen in einem Sternnetzwerk. Dadurch haben Nutzer bei der Flugsteuerung und der Überprüfung ihrer Aufnahmen mehr Möglichkeiten.

Der neue DJI Multilink wird an einer Cendence- oder Inspire 2-Fernsteuerung angeschlossen und ermöglicht den Betrieb eines Master-Slave-Netzwerks mit bis zu drei Slave-Fernsteuerungen. Mit den zusätzlichen Slave-Fernsteuerungen bildet Multilink ein Sternnetzwerk, in dem die Master-Fernsteuerung als Hauptgerät fungiert. Die Slave-Fernsteuerungen senden ihre Steuersignale zum Multilink-Adapter an der Master-Fernsteuerung, und dieser sendet die Signale wiederum an das Fluggerät. Der Empfang der Bild- und Videosignale erfolgt ohne Umwege vom Fluggerät selbst.

Durch die Verwendung der Frequenzbänder 2.4 GHz oder 5.8 GHz liegt der Abstand zwischen der Master-Fernsteuerung und den Slave-Fernsteuerungen bei bis zu 150 Metern. Dies ermögliche eine stabile Verbindung zur Master-Fernsteuerung. Die Latenz zwischen dem Master- und den Slave-Controllern ist mit nur 2,5 ms bei 5,8 GHz und 3,7 ms bei 2,4 GHz sehr gering, so DJI. Dadurch werde ein zuverlässiger Live-Feed an zusätzliche Monitore ermöglicht.

Das Produkt ist zum Einzelhandelspreis von 99 Euro erhältlich.