Fujifilm Duvo HZK24-300 mm verfügbar

Das tragbare Fujinon PL-Mount-Zoomobjektiv Duvo HZK24-300mm ist nun verfügbar. Es soll Cine-Look bei Live-Übertragungen ermöglichen.

Fujifilm wird voraussichtlich Ende März 2024 mit der Auslieferung der ersten Bestellungen des Duvo 24-300mm an Kunden beginnen.

Das PL-Mount-Zoomobjektiv Fujifilm Duvo HZK24-300mm unterstützt S35 und Vollformat und ist auf geringe Schärfentiefe und schönes Bokeh spezialisiert. Die geringe Schärfentiefe ermöglicht einen filmischen Bildausdruck mit schönem Bokeh-Effekt und ist damit ideal, um Sportveranstaltungen, Live-Konzerten, Gottesdiensten, Reality-Shows und anderen Live-Übertragungen den gewünschten Cine-Look zu verleihen.

Ergänzend zum bereits veröffentlichten Fujinon Duvo HZK25-1000mm F2.8-F5.0 PL Mount Cinema Box Objektiv (Duvo 25-1000mm) – dem ersten Objektiv der Duvo-Serie von Fujifilm – bietet das Duvo 24-300mm einen 12,5-fachen Zoom, der den häufig genutzten Brennweitenbereich von 24-300mm abdeckt. Mit dem in Duvo 24-300mm eingebauten Expander lässt sich die Brennweite um das 1,5-fache auf 36-450mm verlängern, so dass auch weit entfernte Motive in den gewünschten Bildausschnitten erfasst werden können. Mit einer Länge von nur 270,5 mm und einem Gewicht von 2,95 kg ist das Duvo 24-300mm ein kompaktes, leichtes Objektiv mit hoher Mobilität.







»Kameras mit einem Großbildsensor werden häufig von Broadcast-Profis eingesetzt, die immer mehr Wert auf eindringliche Filmaufnahmen mit geringer Schärfentiefe, cineastischem Bokeh und hohem Dynamikumfang legen«, sagt Stosh Durbacz, National Sales Manager, Optical Devices Division, Fujifilm North America Corporation. »Die üblicherweise für diese Anwendungen verwendeten Kinoobjektive sind für die Aufnahme von Drehbüchern optimiert und haben daher einen kleineren Zoom-Vergrößerungsfaktor als Broadcast-Objektive. Außerdem erfordern sie oft einen Spezialisten für die Fokussierung, was in der Broadcast-Branche unüblich ist. Aus diesem Grund hat Fujifilm die Objektivserie Duvo entwickelt, die gleichzeitig den typischen Fujinon-Filmlook und die einfache Bedienung von Broadcast-Objektiven bietet.«

Das neu erschienene Duvo 24-300mm wird bei der NAB2024 zu sehen sein. Fujifilms drittes Objektiv der Duvo-Serie, ein tragbares Weitwinkel-Zoomobjektiv mit einer Brennweite von 14-100 mm, wird ebenfalls zu sehen sein.

Verfügbarkeit

Duvo 24-300mm ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 31.999 USD erhältlich.