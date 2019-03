Blackmagic Design: Neue Ursa Mini Pro G2

Die Ursa Mini Pro G2 bietet einen Super-35-4.6K-Bildsensor für HDR, 15 Blendenstufen Dynamikumfang, hohe Frameraten für bis zu 300 fps und Blackmagic Raw.

Blackmagic Design gab mit der Ursa Mini Pro 4.6K G2 die zweite Generation der Ursa Mini Pro Kamera bekannt. Sie ist ab sofort für 5.995 US-Dollar weltweit erhältlich.

Die neue Ursa Mini Pro 4.6K G2 enthält laut Hersteller eine komplett neue Elektronik. Sie ist mit einem neuen Super-35mm-4.6K-Bildsensor bestückt, der bis zu 4.608 x 2.592 Bildpunkte mit 15 Blendenstufen Dynamikumfang bei ISO-Werten bis zu 3200 erfasst. So lassen sich Bilder in 4.6K mit über 120 Frames pro Sekunde aufzeichnen, wobei der gesamte Sensor genutzt wird. Im Crop Modus mit DCI 4K sind bis zu 150 Frames pro Sekunde möglich, in Standard-1080-HD im Crop-Modus sogar 300 Frames pro Sekunde.

Darüber hinaus kann die Ursa Mini Pro 4.6K G2 Blackmagic-Raw-Bilder in den Modi »Film« und »Extended Video« aufzeichnen.

Weiter verwendet die Ursa Mini Pro 4.6K G2 die Blackmagic Design Generation 4 Color Science. In Blackmagic Raw kann auf CFast- oder SD-Karten sowie unter Einsatz des neuen USB-C-Expansionsports auch direkt auf Speichersticks aufgezeichnet werden.

Der Hersteller hebt das kompakte Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung hervor. Es sei haltbar und leicht genug, um diese Kamera überall einzusetzen. Die Ausstattung umfasst eine gut sichtbare LCD-Statusanzeige mit Hintergrundbeleuchtung zum Sichten relevanter Drehinformationen. Ebenfalls enthalten sind ein Ausklappbildschirm zur Beurteilung von Einstellungen ohne Einsatz eines extra Onset-Monitors, professionelle Verbindungen wie 12G-SDI-Anschlüsse und XLR-Audiobuchsen, ein kamerainternes Stereomikrofon und mehr.

Die Ursa Mini Pro 4.6K G2 bietet Neutraldichtefilter (ND) mit IR-Kompensierung, um die auf den Sensor treffende Lichtmenge zu reduzieren. Die speziell auf die Kolorimetrie der Ursa Mini Pro ausgelegten Filter für 2, 4 und 6 Blendenstufen liefern selbst bei sehr kontrastreichen Beleuchtungsverhältnissen zusätzlichen Spielraum, so Blackmagic.

Die Ursa Mini Pro 4.6K G2 ist standardmäßig mit einem auswechselbaren EF-Objektivanschluss ausgestattet. Er lässt sich gegen einen optionalen PL-Mount austauschen. Um mit Broadcast-HD-Objektiven zu filmen, ist sogar ein B4-Mount erhältlich. Die Ursa Mini Pro 4.6K G2 ist weuter mit einem regulären 12-poligen Hirose-Anschluss für die Objektivsteuerung ausgestattet.

Da die Kamera je zwei Slots für CFast-2.0-Karten und SD/UHS-II-Karten an Bord hat, können Benutzer sich ihr bevorzugtes Speichermedium für ihre Projekte aussuchen.

Die Ursa Mini Pro 4.6K G2 bietet zudem einen USB-C-Expansionsport, über den Zubehör wie SSDs für externe Aufzeichnungen eingebunden werden können. So können Benutzer nun noch länger ohne Unterbrechung aufzeichnen. Zudem können sie direkt auf dieselben externen Laufwerke aufzeichnen, die sie auch für den Schnitt und die Farbkorrektur verwenden.

Im Lieferumfang der URSA Mini Pro 4.6K G2 ist die DaVinci Resolve Studio Softwarevollversion inbegriffen.