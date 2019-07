Sony Vollformat-Kamera Alpha 7R IV

Die neue spiegellose Vollformat-Kamera Alpha 7R IV ist mit einem 61 MP-Sensor bestückt und kann in 4K und 8 Bit aufzeichnen. Die Alpha 7R IV unterstützt zudem Echtzeit-AF mit Augenerkennung im Videomodus.

Sony ergänzt die Alpha 7R Serie spiegelloser Vollformat-Kameras mit der Alpha 7R IV (ILCE-7RM4). Die neue Alpha 7R IV bietet die bisher höchste Auflösung innerhalb dieses Sony-Segments. Sie bietet überzeugende Bildqualität mit hoher Auflösung und großem Dynamikumfang bei durchgängig herausragender Fokusleistung, High-Speed-Serienaufnahmen und vielen weiteren Funktionen, betont Sony.

Bildqualität

Die neue Alpha 7R IV ist mit einem neu entwickelten rückwärtig belichteten 35 mm Vollformat CMOS-Bildsensor mit einer Auflösung von 61 MP ausgestattet – dem weltweit ersten seiner Art. Die rückwärtig belichtete Konstruktion des neuen Sensors und die wirksame Rauschunterdrückung sorgen für ultrageringes Rauschen und hohe Empfindlichkeit und damit für eine maximale Bildqualität, betont Sony. Darüber hinaus bietet die Kamera einen Dynamikumfang von 15 Stufen bei niedriger Empfindlichkeit für nahtlose, natürliche Abstufungen von dunklen Schatten bis zu hellen Lichtern.

In Sonys Vollformat-Kamera ist ein innovatives 5-achsiges Bildstabilisierungssystem integriert, das für die hochauflösenden Aufnahmefunktionen dieser Kamera optimiert wurde, sodass ein Verschlussgeschwindigkeitsvorteil von 5,5 Stufen erreicht werden kann.

Der Sucher der Alpha 7R IV ist zudem mit der höchsten Auflösung aller Kameras von Sony ausgestattet: einem elektronischen UXGA OLED Tru-Finder mit 5,76 Mio. Pixeln. Das ist rund die 1,6-fache Auflösung des elektronischen Suchers der Alpha 7R III. Damit gibt dieser neue Sucher jedes Motiv ultragenau und naturgetreu wieder. Für die optimale Anpassung an Motiv und Aufnahmebedingungen können eine standardmäßige oder hohe Anzeigequalität und eine Bildwiederholrate von 60 oder 120 Bildern pro Sekunde eingestellt werden.

Darüber hinaus wurde der Pixel Shift Multi Shooting Modus für die neue Kamera weiterentwickelt, der bis zu 16 Bilder in voller Auflösung zusammensetzt. In diesem Modus verstellt die Kamera den Sensor präzise in 1- oder 0,5-Pixel-Schritten, um 16 einzelne Aufnahmen in unterschiedlicher Pixelzahl mit insgesamt 963,2 Mio. Pixeln zu erstellen. Diese werden anschließend in der Imaging Edge Desktopanwendung zu einem Bild mit 240,8 Mio. Pixeln (19.008 x 12.672 Pixel) zusammengesetzt. Dieser optimierte Modus eignet sich ideal für Architekturaufnahmen, Kunstfotografie und alle sonstigen statischen Aufnahmemotive und sorgt für Bilder mit einer höchst beeindruckenden Detail- und Farbgenauigkeit.

Aufnahme- und Fokussiergeschwindigkeit

Die spiegellose Alpha 7R IV Vollformatkamera kann bei bis zu 10 Bildern pro Sekunde mit durchgängig präzisem AF-/AE-Tracking für ca. 7 Sekunden Bilder jeweils in voller Auflösung im Vollformat mit 61 MP (JPEG/RAW) aufnehmen.

Das weiterentwickelte Fokussiersystem der Alpha 7R IV umfasst 567 AF-Phasendetektionspunkte, die rund 74 % des Bildbereichs abdecken, sowie 425 AF-Kontrastpunkte für zusätzliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei schwachem Licht und sonstigen Aufnahmesituationen, für die sich der Kontrast-AF optimal eignet.

Die Alpha 7R IV unterstützt zudem Echtzeit-AF mit Augenerkennung. Dabei wird die Augenposition mithilfe künstlicher Intelligenz in Echtzeit erkannt und ultragenau fokussiert.

Optimierte Vernetzung für professionelle Workflows

Die Alpha 7R IV Vollformatkamera von Sony ist mit einer Reihe modernster Vernetzungsfunktionen für professionelle Workflows ausgestattet. Das neue Modell bietet WLAN mit Unterstützung für das übliche 2,4-GHz-Band sowie das 5-GHz -High-Speed-Band, damit Daten schneller und stabiler übertragen werden. Auch eine drahtlose PC-Remote-Vernetzungsfunktion (drahtlose Tethering-Aufnahmen) ist mit der neuen Alpha 7R IV verfügbar – eine Premiere für die Kameras von Sony. Diese von vielen Profis gewünschte Funktion eröffnet neue Freiheiten für Studio- und Vor-Ort-Aufnahmen – Fotografen können sich nun ungehindert bewegen.

Neben High-Speed-WiFi und drahtloser PC-Vernetzung ist die neue Vollformatkamera zudem mit einem SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C Anschluss ausgestattet, der eine ultraschnelle Datenübertragung unterstützt.

4K und Profi-Filmfunktionen mit hoher Auflösung

Die Alpha 7R IV beherrscht 4K-Videoaufzeichnung (3840 x 2160 Pixel). Die Log-Aufzeichnungs-Modi S-Log 2 und S-Log 3 stehen ebenfalls zur Verfügung. Auch HLG (Hybrid Log-Gamma) bietet die Kamera und unterstützt somit HDR-Workflows.

Für den Autofokus bei Videoaufnahmen nutzt diese vielseitige neue Vollformat-Kamera ein optimiertes schnelles Hybrid-Autofokussystem, das den Autofokus beim Filmen beschleunigt und nahtloser und stabiler machen soll. Die Touch Tracking Funktion für Filmaufnahmen erfasst das gewünschte Motiv demnach mit nur einer Berührung des Displays.

Die neue Alpha 7R IV ist die erste Kamera von Sony mit Echtzeit-AF mit Augenerkennung für Filmaufnahmen. Ist diese Funktion aktiviert, wird das Auge des betreffenden Motivs automatisch verfolgt. Die Touch Tracking Funktion startet den AF mit Augenerkennung zudem automatisch bei Auswahl einer Person als Motiv.

Ein weiteres beachtenswertes Merkmal für Videoaufnahmen ist die neue Digital-Audio-Schnittstelle am Multi Interface Shoe (MI-Schuh) der Kamera, über die sich das neue ECM-B1M Shotgun-Mikrofon für hochwertige rauscharme Audioaufnahmen oder das XLR-K3M XLR-Adapter Kit direkt anschließen lässt. Zudem sind Intervallaufnahmen für Zeitraffervideos sowie Full HD-Aufnahmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde, Zeitlupe und Zeitraffer und viele weitere Funktionen verfügbar.

Konstruktion, Design und Anpassungsmöglichkeiten

Die neue Alpha 7R IV ist für maximale Beständigkeit im Bereich Staub-und Spritzwasserschutz noch weiter optimiert, betont Sony. Dazu wurden alle Verbindungsstellen am Gehäuse, die Akkufachabdeckung und die Mediensteckplätze zusätzlich abgedichtet. Darüber hinaus besteht die Kamera aus einer ultraleichten und ultrabeständigen Magnesiumlegierung und ist mit einem überarbeiteten extrafesten Objektivanschluss mit sechs Schrauben ausgestattet.

Weitere Verbesserungen des Gehäusedesigns sind der neu gestaltete Griff, der besser und sicherer in der Hand liegt, so Sony. Fast alle Kameraeinstellungen lassen sich nun auf einer Speichersteckkarte speichern und von dieser laden. Auf einer Karte können bis zu 10 Kombinationen gespeichert und in jedes Kameragehäuse desselben Typs geladen werden.

Neues Zubehör

Sony hat ein umfangreiches neues Zubehörsortiment für die Alpha 7R IV eingeführt:

Vertikalgriff VG-C4EM: für doppelte Akkulaufzeit. Akkus können zudem per USB über das Kameragehäuse geladen werden.

ECM-B1M Shotgun-Mikrofon: Kompaktes Mikro mit Super-Richtcharakteristik. Durch Anschluss an die Alpha 7R IV über den Multi Interface Shoe mit integrierter Digital-Audio-Schnittstelle wird der Ton digital direkt an die Kamera übertragen.

XLR-K3M XLR-Adapter-Kit: Zwei XLR/TRS-Kombi-Anschlüsse und eine 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse als Mikrofon- und Line-Eingang mit umfassender Steuerung erleichtern die Nachbearbeitung.

SF-M Serie Tough: Ultra-Tough UHS-II SD-Karten mit ultrahohen Geschwindigkeiten von bis zu 277 MB/s (Lesen) eignen sich ideal für Aufnahmen unter extremen Bedingungen und optimieren die Workflows zur Nachbearbeitung.

MRW-S3: Dieser schnelle USB für PC-Hub mit UHS-II SD/microSD-Lesegerät unterstützt USB 3.1 Gen 2 und USB Power Delivery (USB PD) mit 100 W.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

Alpha 7R IV von Sony: 3.999 Euro; Verfügbarkeit: ab Ende August 2019

VG-C4EM von Sony: 449 Euro; Verfügbarkeit: ab September 2019

ECM-B1M von Sony: 379 Euro; Verfügbarkeit: ab September 2019

XLR-K3M von Sony: 649 Euro; Verfügbarkeit: ab Oktober 2019

Technische Videodaten

AUFNAHMEFORMAT

XAVC S, kompatibel mit AVCHD-Format Version 2.0

VIDEOKOMPRIMIERUNG

XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264

AUDIOAUFNAHMEFORMAT

XAVC S: LPCM 2 Kanäle, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2 Kanäle, Dolby Digital Stereo Creator

FARBUMFANG

xvYCC Standard (x.v.Color bei Anschluss über ein HDMI Kabel) kompatibel mit TRILUMINOS Color

BILDEFFEKTE

7 Typen: Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key

KREATIVES DESIGN

Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1-6), (Kontrast (Schritte von -3 bis +3), Sättigung (Schritte von -3 bis +3), Schärfe (Schritte von -5 bis +5))

BILDPROFIL

Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1–4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1–3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen

BILDGRÖßE (PIXEL), NTSC

XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30p, 100 M), 3840 x 2160 (24p, 100 M), 3840 x 2160 (30p, 60 M), 3840 x 2160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (120p, 100 M), 1.920 x 1.080 (120p, 60 M), 1.920 x 1.080 (60p, 50 M), 1.920 x 1.080 (30p, 50 M), 1.920 x 1.080 (24p, 50 M), 1.920 x 1.080 (60p, 25 M), 1.920 x 1.080 (30p, 16 M), AVCHD: 1.920 x 1.080 (60i, 24 M, FX), 1.920 x 1.080 (60i, 17 M, FH)

BILDGRÖßE (PIXEL), PAL

XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p, 100M), 3840 x 2160 (25p, 60M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (100p, 100M), 1920 x 1080 (100p, 60M), 1920 x 1080 (50p, 50M), 1920 x 1080 (25p, 50M), 1920 x 1080 (50p, 25M), 1920 x 1080 (25p, 16M), AVCHD: 1920 x 1080 (50i, 24M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH)

BILDWIEDERHOLRATE

NTSC-Modus: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 Bilder pro Sekunde

BILDGRÖSSE (BILDWIEDERHOLRATE)

NTSC-Modus: 1920×1080 (60p, 30p, 24p), PAL-Modus: 1920×1080 (50p, 25p)

VIDEOFUNKTIONEN

Audiopegelanzeige, Audio-Aufnahmefunktion, PAL/NTSC-Auswahlassistent, Proxy-Aufnahmen (1280 x 720 (ca. 9 Mbit/s)), TC/UB, (TC-Voreinstellung, UB-Voreinstellung, TC-Format, TC-Ausführung, TC Make, UB-Aufnahmezeit), Auto Slow Shutter, Aufnahmesteuerung, HDMI Clean-Info. (Ein/Aus wählbar), Gamma Display Assist

HDMI AUSGANG

3840 x 2160 (25p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (60i), 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (24p), YCbCr 4:2:2 8 Bit/RGB 8 Bit