IBC2019: Lawo mc²96 Xtra Fader-Version

Auf der IBC 2019 präsentierte Lawo erstmals die neue Xtra Fader-Version der mc²96 Production Console, die acht zusätzliche Fader im Zentralbedienfeld bietet: 16 Fader im Sweet Spot – eine mc²96 Layout-Option, die auch nachgerüstet werden kann – ermöglichen den direkten Zugriff auf die doppelte Kanalzahl an der idealen Hörposition.

Die Xtra-Fader-Version des mc²96-Pults ist für anspruchsvolle Studio- und Ü-Wagen-Anwendungen konzipiert, bei denen eine maximale Fader-Anzahl auf engstem Raum benötigt wird: Als mc²96 Xtra Fader-Version kann ein 112-Fader-Rahmen mit einer Breite von nur 2.350 mm quer in einen Standard-Ü-Wagen eingebaut werden.

Das Flaggschiff von Lawo wurde speziell für Spitzenleistungen in IP-Video-Produktionsumgebungen konzipiert und unterstützt nativ alle relevanten Standards – SMPTE 2110, AES67, Ravenna und Dante. Das Lawo mc²96 Mischpult, verfügbar in Größen von 24 bis 200 Fader – plus die zusätzlichen Fader der Xtra Fader-Version – unterstützt den 44.1~96kHz-Betrieb und bietet eine Routingkapazität von 8.192 x 8.192 Koppelpunkten sowie eine Rechenleistung von bis zu1024 DSP-Kanälen.

Neben dem Komfort hochqualitativer Fader, wie sie bereits von der mc²90-Serie für ebenso weiche wie präzise Überblendungen bekannt sind, sorgen die 21,5″ Full-HD-Touchscreens, Farb-TFTs in den Kanalzügen und berührungsempfindliche, farbcodierte Encoder für eine optimale Übersicht und eine intuitive Bedienung.

Zusätzlich zum Standard-Labeling über Kanalnummern, Text-Labels und statische Bilder bzw. Icons unterstützt das mc²96 Echtzeit-Video-Thumbnails für eine noch schnellere Kanal-Identifikation. Beim Berühren der Fader wechselt der LiveView Thumbnail in den Full-Screen-Modus und gibt so zu diesem Kanal eine detailliertere Ansicht der Videoquelle, beispielsweise Kamera oder Zuspieler.