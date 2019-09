IBC2019: Band Pro zeigt Venice-Trageweste

Während der IBC2019 demonstrierte Band Pro, wie man mit der Venice lange ermüdungsfrei aus der Hand drehen kann.

»Orca Rialto Backpack« nennt Band Pro eine Lösung, die bestehende Produkte so kombiniert, dass man damit lange ermüdungsfrei mit der Sony-Kamera Venice aus der Hand drehen kann.

Rialto nennt Sony das, was anfangs Venice Extension System genannt wurde: Damit kann man den Sensorblock mit der Optik kabelgebunden um bis zu 5,5 m vom Kamerabody absetzen. Die Hauptvorteile liegen in einer größeren Mobilität und Flexibilität bei den Aufnahmen, weil der Aufnahmekopf dann sehr leicht wird.

Band Pro setzte nun Rialto auf eine Trageweste von Orca: Der Kamerabody kommt auf den Rücken, und dort wird auch ein Easyrig-System befestigt (Info). In den Händen trägt man den per Easyrig »schwebenden« Sensorblock und das Objektiv eines Rialto-Systems.

Außerdem finden Akkus, Monitore, Funkmodule und was man sonst noch so als Kamera-Peripherie nutzen will, geordnet und sicher Platz auf der Rückenplatte des Backpacks und am Kamera-Rig.

Der Nettopreis für dieses System soll laut Band Pro unter 2.000 Euro liegen, aber ohne das Easyrig. Dem Anwender bleibt es offen, ein schon vorhandenes Easyrig zu verwenden oder auch ohne Easyrig zu arbeiten und den Venice-Kopf nur in den Händen zu halten.