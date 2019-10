IBC2019: Qvest.Cloud Go Postproduktion in der Cloud

Im Video zeigt Ulrich Voigt, wie sich mit »Qvest.Cloud Go« auch Editing und Postproduktion in der Cloud realisieren lässt. Qvest Media bietet hierfür das Paket »Q.Create Post-Production« an, das wahlweise mit den Editing-Lösungen von Adobe oder Avid verfügbar ist.

Mit Qvest.Cloud Go bietet Qvest vorkonfigurierte gebrauchsfertige Paketlösungen. Die jeweiligen Packages betreibt Qvest Media als SaaS-Modell, was eine flexible Nutzung und Skalierung erlaubt. Zur NAB präsentierte Qvest Media etliche neue Angebote, darunter auch »Q.Create Post-Production« Pakete, die wahlweise mit den Editing-Lösungen von Adobe oder Avid verfügbar sind.

Ulrich Voigt zeigt im Video den Workflow von Q.Create for Adobe.

In den Qvest.Cloud Go-Paketen sind die Applikationen unterschiedlicher Partner integriert. Im Falle von Adobe etwa wurde die Editing-Applikation unter anderem mit der Projektmanagement-Software Helmut von MoovIT und einem Teradici-Client ergänzt, der das Arbeiten in der Cloud ermöglicht.

Voigt betont, dass die Latenz beim Editing mit dieser Cloud-Lösung sehr gering sei, sodass man auch mit geringen Bandbreiten und selbst mit älteren Rechner gut arbeiten könne. Am Ende des Arbeitsprozesses in der Cloud sei es zudem möglich, die Projekte wieder »zurückzuholen« und on premise, also lokal, zu speichern. Auf diese Weise, so Voigt, reduziere man seine gesamten Infrastrukturkosten auf Null.