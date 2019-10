IBC2019: Sennheiser – drahtlos und VR

Sennheiser und Neumann zeigen VR-Lösungen sowie neue und bewährte Mikrofon- und Monitoring-Systeme.

Software von Dear Reality mit Multichannel-Feature

Dear Reality hat ein Update für seine wichtigste Spatial-Audio-Software angekündigt: Ab Oktober wird der 3D-Audio-Panner DearVR Pro (eigene Schreibweise: dearVR PRO) 26 Multichannel-Ausgangsformate unterstützen. Neben der Ausgabe in Binaural und Ambisonics können dann Mehrkanalformate für die Lautsprecherwiedergabe von 5.0 bis 13.1 ausgespielt werden, zum Beispiel für Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H oder auch die Ambeo Soundbar von Sennheiser.

Neben dem neuen Multichannel-Feature besticht DearVR Pro v1.4 durch eine optimale virtuelle Distanz- und Akustiksimulation, die eine Vielzahl von Raumcharakteristika nachbildet – zum Beispiel Gotteshäuser, Konzertsäle, Autos, Wohnzimmer usw. – um den Klang absolut realistisch wiederzugeben. Durch das Update ergibt sich zudem eine Performance-Optimierung von bis zu 60%, sodass zukünftig mehr Instanzen von DearVR Pro gleichzeitig verarbeitet werden können.

In Kombination mit der Steuerungssoftware DearVR Spatial Connect können Tonschaffende Mehrkanalproduktionen direkt in VR abmischen – etwa in virtuellen Studios oder virtuellen Kinosälen – und über ein Set-Up aus den entsprechenden Monitorlautsprechern abhören. In Verbindung mit Aufnahme- und Wiedergabetechnik von Sennheiser und Neumann entstehen so vollständige End-to-end-Workflows, die zukünftig noch weiter ausgebaut werden.

Das DearVR Pro Update erscheint im Oktober und ist für Bestandskunden kostenlos. Für Neueinsteiger ist die Software für USD 349 erhältlich; im Bundle mit DearVR Spatial Connect liegt der Preis bei USD 699.

Weitere Neuheiten im Überblick

Zu den weiteren Neuheiten zählten das Sennheiser XS Wireless Digital mit seinen 2.4-GHz-Einsteigersystemen für DSLR/DSLM, der professionelle UHF-Mini-Bodypack SK 6212 und der Kameraempfänger EK 6042 für Außenübertragung und Studio, sowie der Neumann-Subwoofer KH 750 DSP und der Neumann-Studiokopfhörer NDH 20 für anspruchsvolle Monitoranwendungen.

Zu sehen gab es auch eine große Auswahl an drahtlosen Mikrofonsystemen aus den Serien XSW-D, AVX, evolution wireless, Digital 6000 und Digital 9000. Diese Systeme bieten Übertragung in den Frequenzbereichen 2.4 GHz, 1.9 GHz und UHF für Prosumer und professionelle Nutzer.

Bei den kabelgebundenen Kameramikrofonen standen die MKE-Serie und die Richtrohrmikrofone MKH 8060 sowie das bewährte MKH 416 von Sennheiser und das KMR 81 i und KMR 82 i von Neumann im Fokus.

Monitoring im Studio und beim Außendreh

Wenn es auf detailreiches Monitoring ankommt, ist der Neumann-Kopfhörer NDH 20 aus Herstellersicht eine perfekte Lösung fürs Studio. Studiomonitore von Neumann konnte man in einem Stereo-Setup in zwei Anordnungen erleben, die beide über die Neumann Control Software gesteuert werden können: Zwei Monitorlautsprecher KH 80 DSP mit einem Subwoofer KH 750 DSP und zwei Monitorlautsprecher KH 310 in Kombination mit einem KH 750 DSP.