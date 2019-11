Canon: neue Zoomobjektive für 8K-Broadcasting

Canon kündigt heute zwei neue Objektive für 8K an, die für Kameras mit 1,25-Zoll-Typ-Sensoren optimiert sind: das besonders robuste UHD-Digisuper 51 und das auffallend kompakte Zoomobjektiv 7×10.7 KAS S.

In den vergangenen Jahren habe speziell bei Übertragungen von Sportveranstaltungen ein Trend zu 8K stattgefunden, so Canon, was zu einem erhöhten Bedarf an 8K-Produkten führe. Dem möchte der Hersteller mit der Ankündigung von zwei neuen 8K-Objektiven begegnen.

UHD-Digisuper 51

Das UHD-Digisuper 51 bietet von der Bildmitte bis in die Randbereiche eine sehr hohe optische Leistung und unterstützt 8K-Broadcast-Kameras. Es ist das erste 8K-Zoomobjektiv von Canon und deckt einen Brennweitenbereich von 15,5 mm bis 790 mm ab, hat also einen 51fach Zoomfaktor.

Zusätzlich zum hohen Zoomfaktor bietet das Objektiv eine ähnliche Handhabung wie andere AÜ-Zoom-Objektive für 4K-Kameras mit 2/3-Zoll-Typ-Sensoren – das ermöglicht einen reibungslosen Übergang zur 8K-Produktion bei gleichbleibendem Aufnahmestil. Das Objektiv eignet sich für unterschiedlichste Einsätze, darunter Sportübertragungen im Innen- und Außenbereich sowie in mittelgroßen mobilen Studioumgebungen.

7×10.7 KAS S

Das 7×10,7 KAS S deckt einen Brennweitenbereich von 10,7 mm bis 75 mm ab und ist damit das weltweit erste Zoomobjektiviv für 8K-Broadcast-Kameras mit einem 7fach-Zoom, der speziell für mobile Einsätze optimiert wurde. Das Objektiv bietet von der Bildmitte bis zum Rand eine konstant hohe Auflösung und gleichmäßigen Kontrast. Es unterstützt 8K-Broadcast-Kameras und erlaubt die gleiche Handhabung wie andere mobile Zoomobjektive für 4K-Kameras mit 2/3-Zoll-Typ-Sensoren. Das Objektiv stellt die für flexible Aufnahmeszenarien beim Einsatz auf der Schulter oder Dollys geforderte Wendigkeit sicher, um eine Vielzahl von Anforderungen an die Videoproduktion zu erfüllen – von Dokumentaraufnahmen und Videoaufnahmen für verschiedene Veranstaltungen bis hin zu den typischen Broadcasting-Aufgaben.

Preise und Verfügbarkeit der neuen Objektive stehen aktuell noch nicht fest.