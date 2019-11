Newtek: Streaming-Mischer TC Mini kann UHD

Der TC Mini, ein neues, zusätzliches Modell der Tricaster-Familie, kann live Mehrkanal-Streaming — jetzt in UHD. Einige Features wurden verändert, und dadurch bleibt der Preis des Multimedia-Studios dennoch im Rahmen.

Mit dem TC Mini stellt Newtek heute die nächste Generation des Tricaster Mini vor. Das neueste Tricaster-Modell ist ein kompaktes Paket aus kreativen Tools, mit dem Präsentationen und Internet-TV möglich werden, mit einem einfachen Setup und einer benutzerfreundlichen Software-Oberfläche.

Ähnlichkeiten zu anderen Modellen

Äußerlich gleicht das neueste Modell der Tricaster-Familie auf den ersten Blick den schon verfügbaren Varianten des Tricaster Mini — zumindest was die Abmessungen betrifft (Gewicht: rund 4 kg). Auch das neue Modell ist also eine sehr kompakte Multimedia-Hardware, mit der man die Videosignale von mehreren Kameras oder anderen Quellen mischen, ansprechend gestalten und live streamen kann.

Unterschiede zu anderen Modellen

Vieles teilen die bisherigen Tricaster-Mini-Modelle und der neue TC Mini, aber auf den zweiten Blick gibt es auch klare Unterschiede. Der wichtigste ist, dass der neue TC Mini mit UHD-Funktionalität aufwartet — mit bis zu vier UHD-Quellen.

Der zweite tiefgreifende Aspekt der neuesten Tricaster-Version: Dies ist ein reines IP-Modell und konzentriert sich auf NDI-Schnittstellen. Natürlich gibt es weiterhin auch Möglichkeiten, eine hybride Umgebung aus IP- und Baseband-Signalen zu verwenden (Genaueres im weiteren Verlauf des Artikels), aber TC Mini fokussiert klar auf Netzwerkkomponenten.

Außerdem bringt das neue Modell eine integrierte 1 TB SSD mit, etwa um damit ganz einfach Recording und Clip-Wiedergabe zu realisieren.

Ein paar weitere Features wurden erneuert und andere werden nun in veränderten Bundles geschnürt. So gibt es auch Verbesserungen in puncto Skype- und Gaming-Einbindung sowie mehr Kompatibilität zu diversen Media Files.

Paketpreise ab rund 9.000 US-Dollar

Das günstigste Paket, das Newtek mit dem neuen TC Mini anbieten wird, soll einen Nettopreis von rund 9.000 US-Dollar tragen — ein Gerät mit UHD-Funktionalität, inklusive zweier Wandler und eines Transportkoffers. Der Lieferstart soll im November 2019 erfolgen.

Neue Schnittstellen: Physisch und Wireless

Ein entscheidender, auch äußerlicher Unterschied zwischen dem neuen Gerät und den bisherigen Modellen, sind die Schnittstellen. Weiterhin betrachtet Newtek den Plug-and-Play-Setup des TriCaster Mini als wichtiges Feature des Geräts. Man soll schnell und einfach loslegen können. Geringe Größe und geringes Gewicht prädestinieren den TC Mini auch für den mobilen Einsatz.

Die acht externen Videoeingänge des TC Mini unterstützen jede Kombination der jeweils kompatiblen Quellen in Auflösungen bis zu 4K/UHD. Vier davon sind NDI-Anschlüsse und enthalten auch Power-over-Ethernet (PoE): Video, Audio, Tally. Strom und Steuerung sind dadurch mit nur einem Ethernet-Kabel pro Kamera erledigt. Das spart Zeit, Geld und Mühe. Zwei mitgelieferte, externe Eingangsmodule mit PoE erlauben es, vorhandene HDMI-Geräte direkt wie NDI-kompatible Quellen zu verwenden.

Der TC Mini kann zudem mit iPhones und iPads Kontakt aufnehmen. Das funktioniert über eine iOS-App via NDI-HX: Videos mit Auflösungen bis UHD/4K können von einem iOS-Gerät über WiFi als NDI-Quelle übertragen und mit TC-Mini-Systemen im Netzwerk verbunden werden. Damit können prinzipiell alle iPhones mit dieser App als Quelle des TC Mini aufschlagen.

Dass Newtek sein neuestes Tricaster-Modell überwiegend auf NDI-Schnittstellen abgestimmt hat, ergibt natürlich nicht nur wegen der eigenen NDI-Peripherie Sinn. Schließlich bleiben alle bisherigen Optionen offen und man kann auch andere Quellen einfach anschließen, indem man externe Wandler einsetzt. Zum einen gibt es ohnehin immer mehr NDI-Kameras und zum anderen kommen auch externe Wandler von verschiedenen Herstellern auf den Markt.

Auch unter einem anderen Aspekt wird TC Mini noch flexibler: Newtek hat weitere Features im Bereich Remote Production und KVM eingebaut (via NDI-KVM).

In puncto Ausgabe bringt das Gerät zwei integrierte Streaming-Encoder mit und bietet zudem viele Möglichkeiten an, wie ein Iso-Recording, PGM-Recording und mehr.