KVM-Receiver Adderlink Infinity 3000

Adder Technology kündigt den AdderLink Infinity 3000 (ALIF3000) an. Der neue KVM-Receiver ermöglicht den Zugriff auf virtuelle Maschinen und das schnelle Umschalten zwischen unbegrenzter virtueller und physischer Umgebung über eine einzige Benutzer-Schnittstelle.

Der ALIF3000 wurde entwickelt, um den VM-Zugriff nahtlos und sicher in ein bestehendes AdderLink Infinity-Netzwerk zu integrieren – ohne Unterbrechungen, Ausfallzeiten oder kostspieligen Komponenten-Austausch. ALIF3000 basiert auf der erfolgreichen Intel X-86-Mikroprozessorarchitektur und liefert über eine einzige 1-GbE-Verbindung pixelgenaue Bildqualität, Audio und USB 2.0 für Einzel- oder Doppelbildschirme.

Adrian Dickens, CEO von Adder Technology, sagt dazu: »Es war für uns wichtig, sicherzustellen, dass unsere Kunden in ihrem eigenen Tempo in virtuelle Umgebungen wechseln und auf diese zugreifen können, während sie ihre ursprüngliche KVM-Investition beibehalten. Der ALIF3000 ermöglicht genau dies und wurde entwickelt, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, den sicheren VM-Zugriff nahtlos in ihre bestehenden Workflows zu einem für sie passenden Zeitpunkt, und ohne unnötige Kosten, hinzuzufügen.«

Durch die Integration des ALIF3000 mit dem AdderLink Infinity Manager (AIM) können IT-Administratoren sichere Benutzerzugriffsrechte klar definieren und somit sicherstellen, dass nur berechtigte Benutzer auf die Zielcomputer zugreifen können.