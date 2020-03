Slomo für Wasserball-Schiedsrichter: VideoReferee SR

Schwimmverband rüstet Wasserball-Schiedsrichter mit Systemen von SlomoTV aus.

Der Internationale Schwimmverband FINA setzt bei bei internationalen Wettbewerben im Wasserball Systeme von SlomoTV für die Schiedsrichter ein: VideoReferee SR erlaubt es, kritische Spielsituationen sofort in Zeitlupe zu untersuchen. Der Verband suchte mit einer Reihe von Tests nach der optimalen Lösung.

Gemäß den Anforderungen des Technischen Komitees der FINA für Wasserball sollten die Hardware-Komponenten des Videoschiedsrichter-Systems einen kompakten Server umfassen, der acht Kanäle für eingehende Videos mit 3G-Auflösung (1920 x 1080, 50p) und intuitive, leicht zu installierende Kameras bietet.

Diese Anforderung konnte VideoReferee SR von SlomoTV erfüllen. Die Eignung des Systems wurde schon in einer ganzen Reihe von verschiedenen Sportarten unter Beweis gestellt. In diesem Fall wurde VideoReferee SR mit einer speziellen Mini-VR-Kamera für den Einsatz im Wassersport kombiniert. Nach der Testphase war die FINA überzeugt, entschied sich für eine langfristige Zusammenarbeit mit Slomo-TV und schaffte Komplettlösungen für alle internationalen Wasserballturniere an.

Das kompakte 1-HE-System erfüllt die technischen Anforderungen der Liga und ermöglicht darüber hinaus die gleichzeitige 4-Kanal-Suche und -Wiedergabe mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Zur weitgehenden Unterdrückung von Spiegelungen und Blendungen auf dem Wasser wurden die Kameras mit Polfiltern ausgestattet.

Das Videoschiedsrichter-System wurde beim World League Super Final 2019 der Männer 2019 in Belgrad unter realen Wettbewerbsbedingungen getestet. Im Rahmen der Tests führten die Spezialisten von SlomoTV eine Schulung durch. In kurzer Zeit sammelten die Schiedsrichter genügend theoretische und praktische Erfahrung, um das System bei den Spielen mit minimaler Unterstützung selbst zu betreiben.

Das positive Feedback der Schiedsrichter zur Nutzung des Systems führte zum ersten vollständigen Einsatz des Video-Referenzsystems bei den 18. FINA-Weltmeisterschaften 2019 im koreanischen Gwangju. Zweieinhalb Wochen lang wurde VideoReferee SR täglich bei acht Wasserballspielen der Männer und Frauen eingesetzt.

Da die Beckengrößen für Wasserball-Matches der Frauen und Männer unterschiedlich sind, ist es notwendig, die Kameras zu versetzen und den Server schnell neu einzurichten. Die kompakte Größe der Kameras und ihre einfache Installation waren ein großer Vorteil.

»Eine gut etablierte Kommunikation zwischen dem Video-Referee und dem Schiedsrichter am Beckenrand sind essenziell, wie auch die schnelle Aufbereitung des Videomaterials für die Betrachtung und einen reibungslosen Betrieb des Systems und der Kameras. Während des gesamten Spiels arbeitet der Videoschiedsrichter in Verbindung mit dem Operator am System und überwacht alle Aktionen im Spiel. Auf Wunsch des Hauptschiedsrichters bereitet er das Videomaterial in kürzester Zeit zur Ansicht vor. Im Durchschnitt dauert es nur zwischen 3 und 10 Sekunden, um einen Vorfall mit VideoReferee vorzubereiten und zu analysieren, was die Schiedsrichter vollkommen zufrieden stellt«, kommentierte Alexander Kalinin, der Produktspezialist von SlomoTV.

Das Videosystem gehört nicht nur bei den Wettkämpfen der wichtigsten Nationalmannschaften, sondern auch bei den Junioren zu einem festen Bestandteil. VideoReferee SR wurde von der FINA während der World Women’s Junior Water Polo Championships 2019 in Funchal, Madeira und der entsprechenden Männermeisterschaft 2019 in Kuwait eingesetzt.