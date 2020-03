Assimilate Live Looks und Live Assist

Assimilate stellte mit Live Looks und Live Assist neue Werkzeuge vor, die den Workflow von der Kamera in die Postproduction optimieren sollen.

Live Looks bietet demnach eine einfach einzurichtende Umgebung für Video Monitoring und Live-Grading und unterstützt jede Auflösung von Standard-HD bis hin zu 8K. Die Software biete professionelle Grading- und FX-/Green-Screen-Tools, sei einfach zu bedienen und biete eine nahtlose Verbindung zu den Daily- und Post-Workflows. Da Live Looks und Live Assist sowohl unter MacOS als auch unter Windows verfügbar sind, können die Anwender frei entscheiden, welche Plattform und Hardware sie verwenden möchten.







Live Looks läuft auf jedem beliebigen Gerät, von einem Laptop bis hin zu einem voll ausgestatteten DIT-Rig. Die Software beinhaltet eine LUT-Box-Steuerung, die Geräte von Flanders, Teradek und TVLogic unterstützt. Video-I/O-Systeme von Aja, Bluefish444 und Blackmagic werden ebenfalls unterstützt. Die direkte Aufzeichnung in Apple ProRes macht LiveLooks zu einem besonderen Werkzeug, das unter MacOS und Windows verfügbar ist.

Live Looks geht über die Kontrolle der LUT-Box hinaus, der Benutzer kann den Live-Kamerafeed per Video-I/O bearbeiten, was Grading und den Vergleich von Looks ermöglicht. Zudem lassen sich Metadaten verwalten und Kameraquellen mit Anmerkungen versehen. Das interne Color Management sorgt dafür, dass die Looks der Dailies und später in der Post identisch sind. Zudem bietet die Software einen Weg für ein Look-Matching in Scratch und via CDL-EDL in DaVinci Resolve.

Assimilate stellt sein High-End-Grading-Toolset – auch jenseits von Lift, Gamma, Gain und CDL – in Live Looks ein. Die Vorschau am Set kann über die reine Farbe hinausgehen und Echtzeit-Textureffekte wie Grain, Highlight Glow, Diffusion und Vignette enthalten – alles GPU-beschleunigt.

Die erweiterte Chroma-Keying-Funktion zum Ersetzen von Greenscreen-Hintergründen mit nur zwei Klicks ermöglicht die einfachste und schnellste Vorschau eines Greenscreen-Sets. Dies gewährleistet den richtigen Kamerawinkel, die richtige Position des Greenscreen-Trackers und die richtige Beleuchtung. Wie bei jeder Assimilate-Software ist es möglich, jedes Kameraformat zu laden und wiederzugeben, einschließlich diverser Raw-Formate wie Red Raw und Apple ProRes Raw.

Live Assist verfügt über alle Funktionen von Live Looks, enthält zusätzlich jedoch Funktionen für grundlegende Video-Assist-Aufgaben. Es bietet Multi-Cam-Aufnahme und sofortige Wiedergabe aller aufgenommenen Kanäle. Es kombiniert nahtlos die Live-Korrektur mit Video-Assist-Aufgaben in einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche. Live Assist zeichnet automatisch Kameraquellen in eine Datei auf, basierend auf dem Rec-Flag im SDI-Signal, einschließlich aller Live-Kamera-Metadaten. Live Assist erweitert auch die Palette der unterstützten Aufnahmeformate, die edit ready sind: Apple ProRes (MOV), H264 (MP4) und Avid DNxHD/HR (MXF). Nutzer können dann auch wählen, ob sie das Clean Signal oder das Gradingbild aufnehmen möchten.

»Wir freuen uns, DITs und anderen Produktionsprofis ein schnelles, flexibles und einfach zu bedienendes Software-Toolset zur Verfügung stellen zu können, das die Entwicklung einer Color- und Lookgestaltung am Set ermöglicht und sich gleichzeitig in bestehende LUT- und CDL-basierte Workflows einfügt. Mit dem intuitiven Chroma-Keyer von Live Looks lässt sich eine Greenscreen-Vorschau innerhalb von Sekunden erstellen. Sowohl Live Looks als auch Live Assist bieten den ersten Schritt zur Etablierung effizienterer und produktiverer Arbeitsabläufe am Set in einer reinen Softwareumgebung«, so Mazze Aderhold, Produktmarketing-Manager bei Assimilate.

Preis und Verfügbarkeit

Live Looks sind ab sofort ab 89 US-Dollar monatlich erhältlich. Live Assist ist ab sofort verfügbar für 325 US-Dollar monatlich erhältlich.