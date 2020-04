Newtek: Tricaster-Neuheiten und NDI 4.5

Newtek präsentiert Tricaster-Varianten und stellt mit NDI 4.5 die nächste Generation des erfolgreichen NDI-Protokolls vor. Christian Bokemüller von BPM berichtet im Video von den Neuheiten.

Tricaster Mini 4K

Newtek kündigt eine neue Version des TriCaster Mini 4K an. Er wird Funktionen wie Live Story Creator und LivePanel bieten, was Produktionen in hoher Qualität erlauben soll. So soll es beispielsweise eine einfache Möglichkeit geben, um anspruchsvolle Broadcast-Grafiken zu integrieren. Auch automatische Ablaufsteuerung per Tastendruck, Mehrkanal-Remoteanrufe über Skype, Zeitlupen, Social Media-Integration sollen in voller UHD-Auflösung mit 50p möglich sein. Newtekt hat zudem den Preis für Tricaster Mini 4K um 1.000 Euro auf nunmehr 7.995 Euro gesenkt.

LivePanel ermöglicht eine anpassbare, browserbasierte Fernsteuerung des TriCaster Mini 4K von jedem beliebigen Ort im selben lokalen Netzwerk aus, so dass jeder, einschließlich des Moderators, Live-Switching, Compositing, Mix/Effekte, Medienwiedergabe, Audio, Automatisierung und mehr von Geräten wie Tablets, Smartphones und Laptops aus steuern kann. Es werden jetzt auch konfigurierbare Makros unterstützt, mit denen routinemäßige, aber komplexe Aufgaben und Sequenzen auf Knopfdruck ausgeführt werden können.

Über zwei Skype-Eingangskanäle können gleichzeitig Gäste von ihren Studios, Laptops oder Telefonen weltweit teilnehmen und sie lassen sich mit den Grafiken und Titel der jeweiligen Sendung einbinden. TriCaster Mini 4K wird mit den neuen Spark Plus IO 4K-Konvertern ausgeliefert.







Tricaster Mini SDI

Auch den Tricaster Mini SDI hat Newtek aufpoliert, er erhielt neue Hardware mit einem aktuellen Prozessor, neuer Grafikkarte und Software. Das System läuft unter Windows 10, es kann maximal drei Multiviewer auf insgesamt vier Displays darstellen.

NDI 4.5

Mit der neuen Version des NDI-Protokolls bietet Newtek mehr Funktionalität, insbesondere in den Bereichen Mobiltelefon-Anbindung, drahtlose Netzwerke, Augmented- und Virtual Reality und mehr.

Mobile Unterstützung für eSports

Der eSport-Markt wächst, und mehr als 50% der Online-Spieler nutzen inzwischen mobile Geräte. Daher ist die Möglichkeit, das Spiel von einem Smartphone in die von den Spielern bevorzugte Streaming-Software zu bringen, von entscheidender Bedeutung, so Newtek. NDI 4.5 biete mit NDI|HX Capture für iOS Unterstützung fürs drahtlose Capturing des Bildschirms in Echtzeit bei voller Bildrate und Auflösung. Darüber hinaus verwandelt die App NDI|HX Camera für iOS jedes iPhone in eine Wireless-Kamera.

Internet und Wireless – Vereinfacht Live-Kamera-Feeds

In NDI 4.5 sind erweiterte Funktionen für die Internetnutzung und den Einsatz in drahtlosen Netzwerken integriert. Diese Version weist deutliche Verbesserungen von NDI|HX auf, mit geringerer Latenz, voller Unterstützung für (Multi-) GPU-Decoding Beschleunigung und Unterstützung für gängige Kompressionsformate.

Erweiterte und virtuelle Realität

In Zusammenarbeit mit Epic Games bietet das NDI SDK für Unreal Engine volle Unterstützung für Videoein- und -ausgänge über IP und ermöglicht so neue Augmented-Reality (AR)- und Virtual-Reality (VR)-Produkte. Das NDI SDK für Unreal Engine kann kostenlos heruntergeladen werden, und der Quellcode steht zur Verfügung.

Unbegrenzte IP-Aufzeichnung

NDI 4.5 bietet unbegrenzte IP-Aufzeichnung mit Adobe Premiere Plug-ins sowohl für Echtzeit-NDI als auch für die Arbeit mit zeitgesteuerter ISO-Aufzeichnung über mehrere Streams hinweg. Dabei werden NDI-Streams aus dem Netzwerk ohne CPU-Belastung auf der Festplatte gespeichert, so dass Anwender eine beliebige Anzahl von Streams auf Festplatte aufzeichnen und diese für nahezu unbegrenzte Aufzeichnungsmöglichkeiten auf mehrere Rechner erweitern können.

Eingebettete Decodierung und Codierung

NDI 4.5 enthält die neueste Version des Embedded NDI SDK, das vollständige FPGA-Unterstützung sowohl für die NDI-Kodierung als auch für die Dekodierung bietet.