Atomos mit ProRes-Raw-News

Atomos Shogun 7 soll mit dem nächsten Firmware-Upgrade ProRes-Raw-Bilder von der Sonx FX9 übernehmen und aufzeichnen können. Ninja V5 wird ProRes Raw über HDMI von der ZCam E2 aufzeichnen können. Das geplante ProRes-Raw-Upgrade für Panasonic S1H verzögert sich.

Raw-Aufzeichnung mit Sony FX9

In Zukunft soll der Atomos Shogun 7 in der Lage sein, ProRes-Raw-Bilder von der FX9 und der XDCA-FX9 Erweiterungseinheit aufzunehmen. Die Raw-Ausgabe der FX9 (über XDCA-FX9) wird über das Firmware-Update V2.0 möglich, das für Oktober 2020 geplant ist. Gleichzeitig wird es einen kostenlosen AtomOS-Firmware-Download für den Shogun 7 geben, um die FX9 Raw-Aufnahme zu ermöglichen.

Jeromy Young, CEO von Atomos, sagt: »… Zunächst werden wir 4Kp60 und 2Kp180 ProRes Raw-Aufnahmeoptionen haben, und wir entwickeln ständig weitere Möglichkeiten in unserem Produkt, um unsere Partner wie Sony zu unterstützen.«

ProRes Raw für Z Cam

Atomos und Z Cam kündigen an, dass es möglich sein wird, ProRes Raw-Aufnahmen über HDMI von der E2-Cam an den Ninja V 5-Zoll HDR-Monitor/Recorder auszugeben. Atomos Ninja V wird 12-Bit Apple ProRes Raw mit bis zu 4Kp60 aufnehmen. Atomos und Z Cam kündigen zudem die Entwicklung der Touchscreen-Kamerasteuerung auf dem Ninja V für Kameras des E2-Systems an. Benutzer werden damit in der Lage sein, ihre Kameras über den AtomOS-Touchscreen des Ninja V zu bedienen und wichtige Einstellungen vorzunehmen.

Atomos Ninja V und Lumix S1H

Für die Panasonic Lumix S1H ist ebenfalls geplant, die Raw-Aufzeichnung via HDMI zu ermöglichen. Atomos gab jedoch bekannt, dass es technische Probleme gebe, weshalb das Panasonic Firmware-Upgradte Version 2.0 die geplante Raw-HDMI-Ausgabefunktion noch nicht biete (Stand 25.05.2020).