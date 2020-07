KFMB-TV: Dank LivePlus-App schneller On Air

Live-Material von den jüngsten Black-Lives-Matter-Demonstrationen, von Waldbränden und der Corona-Pandemie: In San Diego brachte KFMB-TV alles per LivePlus-App in Rekordzeit On Air.

Die LivePlus-App von Dejero ist eine Handy-App für Journalisten, Reporter und Kameraleute, die möglichst rasch Eilmeldungen, spontane Interviews und Live-Veranstaltungen in ihre Zentrale schicken wollen.

Man kann damit von praktisch überall live übertragen, aufgenommene Videos für eine spätere Übertragung vorbereiten oder auch schon geschnittene Videodateien einfach importieren und sie direkt an bestimmte Empfänger hochladen. Und wenn es vor Ort brenzlig zugeht, hat man damit zumindest auch eine Backup-Lösung für traditionelle Kamerateams.

Einer der Kunden von Dejero, der LivePlus verwendet, ist KFMB-TV aus San Diego, auch bekannt als CBS 8. Bei den Einschaltquoten und auch bei der Qualität der Berichterstattung betrachtet sich dieser Sender als führend in den Lokalnachrichten. Mit der App von Dejero konnte KFMB-TV seine Krisenberichterstattung nach eigenen Angaben auf einen neuen Level heben: Moderatoren, Reporter und Produzenten von KFMB-TV nutzen demnach die mobile App und ergänzen damit die Nachrichten,

KFMB-TV nutzt über 60 mobile Geräte mit der LivePlus-App und hat damit in jüngster Zeit nicht nur unglaubliches, exklusives Live-Material von den jüngsten Black-Lives-Matter-Demonstrationen produziert, sondern auch von den jüngsten Waldbränden in San Diego. Die App helfe im Sendebetrieb auch, flexibel auf die Herausforderungen der laufenden Covid-19-Pandemie zu reagieren, erklärt der Sender.

»Wir liefern täglich sieben Stunden Live-Nachrichten, und bevor unsere Teammitglieder mit der mobilen Dejero-Anwendung begannen, verließen wir uns auf elf der robusten EnGo-Mobilsender von Dejero, um qualitativ hochwertige Live-Aufnahmen von unseren entfernten Crews vor Ort zu erhalten«, erklärte Kenny McGregor, Chef-Fotojournalist bei KFMB-TV CBS 8.

»San Diego ist aber eine große Stadt, und unsere Außendienst-Crews und ihre EnGo-Einheiten können nicht überall gleichzeitig sein. Daher haben wir allen unseren Nachrichten- und Wetterreportern, Fotojournalisten sowie Produzenten die mobile LivePlus-App von Dejero zur Verfügung gestellt, so dass sie innerhalb von Sekunden mit einer qualitativ hochwertigen Übertragung von praktisch überall aus live gehen können, ohne auf die Ankunft einer kompletten ENG-Crew angewiesen zu sein. Die App hat unsere Nachrichtenberichterstattung revolutioniert.«

Sowohl die Dejero-EnGo- als auch die LivePlus-App nutzen die Smart-Blending-Technologie von Dejero, um zuverlässig eine außergewöhnliche Bildqualität mit geringer Latenzzeit zu liefern, indem gleichzeitig drahtgebundene (Breitband, Glasfaser) und drahtlose (3G/4G/5G, Wi-Fi, Satellit) IP-Verbindungen von mehreren Anbietern zu einem virtuellen »Netzwerk von Netzwerken« zusammengefasst werden, so der Hersteller (IP-Bonding). Das Dejero-Netzwerk biete dadurch verbesserte Zuverlässigkeit, erweiterte Abdeckung und größere Bandbreite.

Die Handy-App Dejero LivePlus gibt es für iOS- als auch für Android-Geräte. Damit kann man ohne großes Aufhebens arbeiten, sich leichter unauffällig mit der Story bewegen sowie mehrere Standpunkte zu Live-Veranstaltungen hinzufügen. Anfang dieses Monats nutzte McGregor die mobile App etwa, um die Ereignisse während der Black-Lives-Matter-Kundgebungen in San Diego aus nächster Nähe festzuhalten.

»Die App hat uns Ressourcen und Budget gespart und, was am wichtigsten ist, sie hat dazu geführt, dass unsere Nachrichtenleute unterwegs Live-Aufnahmen in Sendequalität aufnehmen, näher an das Geschehen heranrücken und die Ersten sein können, die dem Fernseh- und Online-Publikum die neuesten Nachrichten präsentieren«, sagte McGregor. »Als der Covid-19-‘Lockdown’ durchgesetzt wurde, waren unsere Reporter und Videojournalisten bereits so ausgerüstet, dass sie mit der App live von zu Hause aus senden konnten.

In der Anfangsphase der Covid-19-Pandemie wurde die mobile Dejero-App auch von KFMB-TV genutzt, um über die Bewegung von Kreuzfahrtpassagieren zu berichten, die auf lokalen Militärbasen unter Quarantäne standen. Mit einem Handy, das auf dem Armaturenbrett eines Autos befestigt war, konnten die Reporter Busse von Militärstützpunkten zurück zum Flughafen verfolgen und mit der LivePlus-App Video live übertragen, was zuvor, etwa mit Mikrowellensignalen allein, nicht möglich gewesen wäre.

»Die Dejero-LivePlus-App hat die Art und Weise, wie wir Live-Nachrichten umsetzen, verändert. Wir empfehlen das Unternehmen auch für seinen erstklassigen Kundenservice und seinen aufrichtigen Wunsch, uns zuverlässige Konnektivität und die Tools zur Verfügung zu stellen, die wir benötigen, um von überall aus live zu gehen«, bilanziert McGregor.