Kompakte 200 Wh Akkus von Bebob

Der Akkuhersteller Bebob liefert seine V200micro und A200micro Akkus. Die V-Mount (V200micro) und Gold-Mount kompatiblen (A200micro) Modelle liefern jeweils 196 Wh und 14,4 V im industrieweit geringstmöglichen Packmaß ihrer Klasse.

Die neuen Bebob 200micros messen nur 75 x 101 x 81 mm – und sind damit um 30% kleiner als herkömmliche 200 Wh-Akkus. Die neuen Akkus bieten viele Funktionen, die die Arbeit am Set erleichtern sollen: Eine integrierte LED-Taschenlampe hellt per Knopfdruck dunkle Drehorte auf, der regensichere Twist D-Tap-Ausgang erlaubt das Anschließen eines D-Tap-Steckers mit freier Wahl der Kabelführung von links oder rechts. Ebenfalls praktisch: ein USB-Anschluss (5,0 V; max. 1,0 A) auf jedem V200micro und A200micro lässt sich für die Stromversorgung von Zubehör wie Smartphones oder andere Geräte nutzen – eine Schiebeabdeckung hält Nässe oder Staub fern.

An der Seite eines jeden Bebob Akkus befindet sich eine fünfstufige, farbige LED-Stromanzeige (100% – 80% – 60% – 40% – 20%), welche die Akkulaufzeit überwacht. Auch die Datenprotokolle von Arri-, Red- und Sony-Kameras werden unterstützt. Ein weiteres cleveres Detail kommt auf der Außenseite der Akkus zum Tragen: Ihre äußerst robusten Gehäuse sind stapelbar und ermöglichen so den problem- und sturzfreien Transport am Set.

Die Zellen aller Bebob Akkus können ausgetauscht und neu bestückt werden, wenn ihre Kapazität nach Jahren des Gebrauchs nicht mehr ausreicht.

Zum Aufladen bietet Bebob eine eigene Reihe von Mikroladegeräten an, darunter 1-, 2-, 4- und 8-Kanal-Ladegeräte sowie zahlreiche Akkuplatten, Power Bars und Adapter für maximale Vielseitigkeit. Hot-Swap-Adapter sorgen für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Alle Bebob Akkus und Ladegeräte werden in Deutschland nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entwickelt und handgefertigt.