NDI-Integration in Microsoft-Teams

Dank der NDI-integration in Teams lassen sich Teams-Teilnehmer als NDI-Quelle einer Produktion hinzufügen.

Die Integration von NDI in Teams ermöglicht vielseitige Video-Workflows. Broadcaster können auf das Video-Feed der Teams-Teilnehmer, das Screensharing-Feed und den Together-Modus zugreifen.

»Microsoft Teams ist weltweit der Vorreiter der Videokonferenztechnologie. Die Integration von NDI in Teams erweitert die visuelle Erzählfunktion der Plattform dramatisch«, kommentiert Michael Namatinia, Präsident von NDI für die Vizrt Group.

NDI ist weltweit sehr verbreitet und etabliert. Die Integration von NDI in Teams sorgt für viele neue Möglichkeiten in der Produktion. Einzelne oder auch mehrere Besprechungsteilnehmer lassen sich als eigene Quelle in Produktionen integrieren.