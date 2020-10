Arri Lighting: Orbiter am Start

Der Scheinwerfer Orbiter von Arri geht jetzt in die Serienproduktion. Der multifunktionale LED-Scheinwerfer wurde grundlegend neu konzipiert.

Den Orbiter, den jüngsten LED-Scheinwerfer von Arri Lighting, hatte das Unternehmen zur IBC2019 vorgestellt (Meldung, Video).

Nun startet die Serienproduktion dieses grundlegend neu konzipierten Scheinwerfers. Kernelement des Orbiter ist ein Light-Engine, den Arri »Spectra« getauft hat. Eine Besonderheit des neuen Scheinwerfers ist ein Bajonettanschluss, der mit einer Vielzahl an Optiken und Vorsätzen genutzt werden kann.

Vor dem Serienstart wurden laut Hersteller schon zahlreiche Feldtests durchgeführt und wertvolles Anwender-Feedback zum Orbiter und seinen Features gesammelt. Mit den so gewonnenen zusätzlichen Erkenntnissen begann nun die Serienproduktion, und der Orbiter wird jetzt weltweit an Kunden ausgeliefert.

Der neue Scheinwerfer wird im Werk von Arri Lighting in Stephanskirchen südöstlich von München gefertigt. Seit Beginn der Produktion der LED-Scheinwerfer SkyPanel vor einigen Jahren wurde bereits ein enges Partnernetzwerk an Firmen aus der Region aufgebaut, die über entsprechende Erfahrung und das notwendige Know-how verfügen. Dieses Netzwerk stellt nun für die Produktion des Orbiters einen wesentlichen Bestandteil dar — auch mit Blick auf das Qualitätsverständnis und das Produktionsvolumen von Arri, wie der Hersteller erläutert.

Für die Orbiter-Fertigung wurde ein komplett neues Produktionskonzept mit einem erweiterten und umfangreichen Test-Setup entwickelt. Ein hohes Level an Prozessautomation zur Gewährleistung der Qualitätsstandards, erfahrene, gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die notwendige Flexibilität ermöglichen Arri demnach, auch in Zukunft seine Produkte »Made in Germany« zu entwickeln und herzustellen.

Durch die Möglichkeit, unterschiedlichste Optiken am Quick-Lighting-Mount anzubringen und sie rasch und einfach wechseln zu können, kann sich der Orbiter an verschiedenste Lichtgestaltungswünsche anpassen. Darüber hinaus ist der Orbiter mit einem eigenen Betriebssystem LiOS (Lighting Operating System) ausgestattet: Diese Software bietet Anwendern bereits heute viele Features sowie ein modernes, übersichtliches User-Interface. Durch konstante Weiterentwicklung sollen auch zukünftige Bedürfnisse und Anforderungen der Anwender umgesetzt werden.

Der Orbiter wird mit einer verlängerten 3-Jahres-Garantie sowie einer Garantie von fünf Jahren für Elektronikteile und zehn Jahren für Ersatzteile ausgeliefert. Er ist sowohl in den Arri-Farben silber-blau als auch in einer schwarzen Version erhältlich.