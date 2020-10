Peter Glättli übernimmt Research & Development bei Riedel

Peter Glättli wird als Director Research and Development die Verantwortung für die fünf wichtigsten Entwicklungs-Hubs übernehmen und soll die IP-fähigen Hard- und Software-Lösungen von Riedel vorantreiben.

»Kontinuierliche Forschung und Entwicklung ist für uns absolut entscheidend, um die Zukunft unseres Unternehmens zu sichern, und diese Schlüsselfunktion ist bei Peter in besten Händen. In dieser Führungsposition wird er seine umfassende Erfahrung und Expertise in der Entwicklung von Audio- und Videolösungen einbringen, um Riedel in den verschiedenen Märkten an der Spitze der Innovation zu halten«, so Thomas Riedel. »Mit seiner Vision und seinem talentierten Team von Hard- und Softwareentwicklern wird Peter neue Impulse für die Broadcast-, Event- und AV-Workflows von morgen geben.«

Peter Glättli wechselt in seine neue Funktion nach zwei Jahren als Head of R&D in Zürich, wo er Teams in der Schweiz und in Deutschland bei der Entwicklung innovativer Audio-Engine-Technologien leitete. Vor seinem Wechsel zu Riedel war Glättli seit 2012 Entwicklungsleiter bei Studer/Harman International, wo er für die Entwicklung der Studer- und Soundcraft-Produktlinien von High-End-Audiomischpulten verantwortlich war. Zudem war Glättli mehr als 14 Jahre bei der Super Computing Systems AG in verschiedenen Ingenieur-, Entwicklungs- und Managementfunktionen tätig, unter anderem als Leiter der Machine Vision Gruppe und als Leiter Software. Er hält ein Diplom in Elektrotechnik und Informationstechnologie der ETH Zürich.

»Riedel verfügt über ein wirklich herausragendes Entwicklungsteam. Es ist eine große Ehre, das Ruder übernehmen zu dürfen, und ich freue mich darauf, mit diesem Team unseren anhaltenden Erfolg insbesondere im Bereich der Software-Entwicklungsplattformen zu festigen und auszubauen«, so Glättli. »Dieses Unternehmen ist voller kreativer, innovativer und mutiger Menschen. Mit Leidenschaft und Know-how werden wir auch zukünftig viel für unsere Kunden bewegen können.«