Dropbox mit neuen Kreativfunktionen

Dropbox erweitert kontinuierlich den Funktionsumfang seines Angebots. So hat das Unternehmen erst unlängst neue Funktionen hinzugefügt, die für Kreative besonders interessant sind.

Qualitätsoptionen beim Herunterladen

Für Projekte, die in 4K geliefert werden müssen, wurde die Kapazität erweitert, um in Zukunft auch größere Dateiformate zuverlässig zu unterstützen. Jetzt können Nutzer große Dateien in ein kompakteres Format konvertieren (beispielsweise riesige .MXF-Videodateien in handlichere H.264-Versionen), die selbst dann heruntergeladen werden können, wenn nur eine langsame Verbindung vorhanden ist oder die Zeit drängt.

Vorschau großer Dateien

Jetzt lassen sich Videodateien bis zu 150 GB direkt in Dropbox streamen und in der Vorschau anzeigen. Für die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist kein Herunterladen oder das Besitzen der Originalanwendung nötig. Wenn für ein Video mehrere verschiedene Sprachen oder Audiospuren benötigt werden, kann zwischen mehreren Spuren innerhalb eines einzigen Videos ausgewählt und bei Bedarf eine Vorschau angesehen werden, ohne das Video herunterladen zu müssen. Ebenso besteht die Möglichkeit, Audiospuren in Stereo anzeigen und konfigurieren zu lassen und Audiokomponenten zu aktivieren und deaktivieren, ohne die Dropbox-Umgebung zu verlassen.

Smarte Metadatensuche

Jeder hat sein eigenes, individuelles System, um Bilder in Dropbox zu organisieren. Trotzdem kann die Suche nach einer bestimmten Datei hin und wieder zeitraubend sein. Mit der Metadatensuche findet man Dateien, ohne ihren Namen kennen zu müssen.

Frame-genaue Kommentare

Mit den neuen Frame-genauen Kommentaren können Dropbox Nutzer präzise Kommentare bis hin zu Einzelbildern neben dem Video direkt in Dropbox abgeben. Die am häufigsten verwendeten Videodateitypen werden unterstützt – einschließlich QuickTime, MPEG-4 und MXF.

Übertragung großer Dateien

Dropbox hat dafür den Datentransfer verbessert. Dateien mit einer Größe von bis zu 250 GB (bisher 100 GB) können sicher versendet werden, ohne Platz in der Dropbox zu beanspruchen. So lässt sich einfach verfolgen, wer die Datei geöffnet hat, und Empfänger benötigen kein Dropbox-Abo, um auf die Datei zuzugreifen und sie anzuzeigen.

Dropbox Spaces 2.0

Drew Houston, Dropbox-Mitgründer und Chief Executive Officer schildert: »Der richtungsweisende Wandel hin zum mobilen Arbeiten wird weit über das Ende der Pandemie hinaus anhalten. Einerseits bietet der Übergang zum mobilen Arbeiten mehr Flexibilität und ungekannte Chancen, andererseits bringt er aber auch völlig neue Herausforderungen mit sich, für deren Lösung Dropbox einzigartig positioniert ist. Indem wir selbst nach dem Ansatz Virtual First arbeiten, sind wir in der Lage, bessere Produkte für diese neue Umgebung zu entwickeln. Unser aktuellster Launch ist hierfür ein gutes Beispiel.«

Dropbox Spaces 2.0 unterstützt heute Teams dabei, ihre Arbeit zu optimieren und stets vernetzt zu bleiben: Vom Projektstart bis hin zur Durchführung. Spaces führt die beliebtesten und besten Kollaborations-Features von Dropbox in einer Oberfläche zusammen, damit Teams Projekte gemeinsam managen können. Hier die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick:

Projekträume: Ab sofort lässt sich ein Projektraum erstellen, um das interne Team, externe Kunden, Inhalte, Zeitrahmen sowie Projektaufgaben an einem organisierten Ort zusammenzubringen. Das gesamte Projekt ist über eine intuitive Oberfläche verfügbar, damit Teams gemeinsam daran arbeiten können.

Dropbox Spaces 2.0 befindet sich aktuell in der privaten Betaphase. Hier lässt sich Zugang anfordern.