UHD-Ü-Wagen »Newa« für St. Petersburg

Broadcast Solutions lieferte einen 16-Kamera-Ü-Wagen an den St. Petersburger Broadcaster City TV-Radio Agency JSC in Russland aus.

Der UHD-Ü-Wagen »Newa«, den Broadcast Solutions hergestellt und nun an den Kunden übergeben hat, ist der erste und einer der größte Ü-Wagen des Landes.

»Newa« wird vom stadteigenen TV-Kanal »St. Petersburg« für die Übertragung und Aufzeichnung großer kultureller oder gesellschaftlicher Ereignisse eingesetzt.

Für einen Großteil der Veranstaltungen wird die City TV-Radio Agency JSC internationale Feeds und die nationale Berichterstattung produzieren, die landesweit in Russland ausgestrahlt werden. Der stadteigene Broadcaster arbeitet mit verschiedenen Technologieanbietern zusammen und erreicht bei seinen Produktionen Kapazitäten von bis zu fünf großen Übertragungswagen.

Mit dem neuen Ü-Wagen, der den Namen »Newa« trägt, ist das Unternehmen noch flexibler und kann zudem eben erstmals mobil auch in UHD produzieren.

Als Hauptsender der Millionenmetropole St. Petersburg ist City TV-Radio Agency primär verantwortlich für TV-Produktionen von Veranstaltungen, die in der Stadt selbst stattfinden, wie etwa die Feierlichkeiten zum »Tag der Stadt« oder zum »Marinetag«, Konzerte sowie politische und kulturelle Veranstaltungen.

Ilya Osichev, CTO bei City TV-Radio Agency, kommentiert den neuen Ü-Wagen und den Bauprozess in Zusammenarbeit mit Broadcast Solutions: »Unser Unternehmen und unser Team haben viel Erfahrung mit großen und komplexen Live-Produktionen und ein tiefes Verständnis der Abläufe und Prozesse in einem Ü-Wagen. Von Anfang an hatten wir eine genaue Vorstellung und viele Erwartungen, und wir waren der festen Überzeugung, dass nur ein sehr erfahrenes Unternehmen unsere Anforderungen an den Bau eines neuen Ü-Wagens erfüllen kann. Und natürlich ist UHD derzeit noch ein ziemlich spezielles Format.«

Der Ü-Wagen ist als Sattelauflieger mit zwei Ausschüben konzipiert und bietet 20 Arbeitsplätze.

Die Infrastruktur und der Signal-Workflow des Ü-Wagens sind so ausgelegt, dass zusätzliche Signale von externen Eingängen über Glasfaser- oder Telco-Leitungen von verschiedenen Standorten in St. Petersburg zu den internen Hauptkameras eingebunden werden können.

Außerdem sind zusätzliche Ausgänge vorgesehen, um große LED-Bildschirme mit dem von einem zweiten Bildmischpult produzierten Programm zu versorgen.

Die städtische City TV-Radio Agency und Broadcast Solutions setzen im Ü-Wagen auf Grass Valleys native LDX86N UHD-Kameras. Als zentrale Kreuzschiene wird ein Sirius-Router von Grass Valley verwendet, als Bildmischer kommt ein Kahuna zum Einsatz.

Neben Riedel Artist Intercom- und Ihse-KVM-Lösungen ist der Ü-Wagen mit einer Calrec Summa Audio-Konsole sowie Audio-Matrix ausgestattet.

Die Steuerung wird mit dem von Broadcast Solutions entwickelten Hi-System erledigt.

Für Broadcast Solutions erläutert COO Wladislaw Grabowski: »Wir freuen uns, erneut einen großen Übertragungswagen nach Russland liefern zu können. Im Laufe der Jahre haben wir eine enge Beziehung zur russischen Broadcast-Industrie aufgebaut, die auf unser Fachwissen und unsere Lösungen vertraut. Der Kunde City TV-Radio Agency in St. Petersburg ist ein sehr professionelles Produktionshaus und es macht uns noch stolzer, dass wir sie überzeugen konnten, unser intern entwickeltes Steuerungssystem Hi Human Interface in ihrem neuen prominentesten Produktionsfahrzeug einzusetzen.«

Im September 2020 ausgeliefert, produzierte »Newa« — benannt nach dem großen Fluss, der vom Ladogasee aus bis in die Ostsee fließt und dabei St. Petersburg durchquert — bereits die ersten Veranstaltungen in St. Petersburg.

