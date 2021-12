Kompakter UHD-Ü-Wagen für MMG

Im November 2021 nahm Media Mobil einen neuen, kompakten UHD/HDR-12-Kamera-Ü-Wagen in Betrieb.

Der neue Ü-Wagen UHD1 von MMG ist nur 7,5 m lang und kommt mit einem relativ kleinen Footprint bei nur einem kurzen, seitlichen Auszug aus — aber er bringt dennoch alle Möglichkeiten für hochwertige UHD/HDR-Produktionen mit bis zu zwölf Kameras auf diesem Platzangebot unter.

Robert Hänsel, Geschäftsführer der MMG/MCS Sachsen-Anhalt, freut sich: »Seit November 2021 haben wir nun einen kompakten UHD/HDR-Übertragungswagen, sodass wir on Location Produktionen aller Art mit eigenen Ressourcen in dem neuen UHD/HDR-TV-Standard umsetzen können.«

MMG hatte schon in der Planungsphase festgelegt, dass sein neuer Ü-Wagen mit den Maßen 7,5 x 3,5 m eine 12G-Single-Link-Infrastruktur für UHD/HDR Produktionen nutzen sollte und das Fahrzeug insgesamt mit Videotechnik ausgestattet werden, die sich flexibel an die aufkommenden Produktionsbedürfnisse anpassen lässt — und gleichzeitig bekannte Workflow-Standards und Bedienbarkeit beibehält.

Als essenzielles Element hierfür entpuppte sich das von MCI gelieferte Ultrix Acuity System von Ross, ein Gerät, das umfassende Funktionalität in einem Gerät konzentriert, das im 19-Zoll-Rack nur 14 Höheneinheiten benötigt — und gleichzeitig eine 240 x 240 UHD-Kreuzschiene, einen 3-Ebenen-UHD-Videomischer mit 48 I/Os und einen Multiviewer beherbergt.

»Der Platzbedarf, die Menge an Kabeln und die Latenzen im Bereich der Videosignal-Übertragung werden in erheblichem Maße reduziert«, erläutert Nicolai Gajek, Sales Manager MCI. »Speziell in räumlich begrenzten Produktionsumgebungen kommt es darauf an, Geräte zu nutzen, die platzsparend und effektiv sind. Bereits heute mit Blick auf zukünftige Produktionsstandards ist der Ultrix Acuity in diesem Sinne konzipiert und vernetzt alle gängigen Signalformate in einem einzigen Gerät interoperabel miteinander.«

Vorgeschichte

Im Januar 2020 fand die Branchenmesse Hamburg Open statt, und der Ü-Wagen Dienstleister MMG kam, brachte die Idee mit zu diesem Event, einen ultrakompakten Ü-Wagen zu bauen, der die zukünftigen Anforderungen erfüllen sollte: Die Umstellung von HD auf UHD/HDR Formate, die Entwicklung hin zu IP-Infrastrukturen und der zunehmende Bedarf, Inhalte crossmedial zu verteilen und TV-Formate schnell und flexibel in neuen Standards zu produzieren. MMG schaute sich bei der Hamburg Open nach Herstellern und Partnern über mögliche Komponenten und Lösungen für das Vorhaben um.

Schnell wurde klar, dass die meisten aktuellen Techniklösungen nicht zu den Vorstellungen und Anforderungen der MMG in Bezug auf Kompaktheit, Flexibilität und Bedienbarkeit passten, aber MCI konnte mit Infos aus dem Produkt-Portfolio von Ross helfen: Ultrix Acuity.

Umsetzung

Tatsächlich nimmt heute die gesamte Videotechnik, die im neuen UHD/HDR-Ü-Wagen von MMG benötigt wird, gerade einmal 14 Höheneinheiten im Geräte-Rack in Anspruch. Eine superkompakte und flexible Videotechnik, die diesem besonderen Ü-Wagen einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Mindestens zukunftssicher für die nächsten zehn Jahre, glaubt MCI.

Ultrix Acuity ist ein hochintegriertes Multiprozessor-Signalmanagement- und Bildmischer-System, das nicht nur Bildmischer, Routing und Multiviewer in einem Gerät vereint, sondern darüber hinaus auch Audio-Mixing, Frame-Synchronisation und Audio-Embedder/De-Embedder in einer sehr platzsparenden All-in-One-Lösung bietet.

Durch die kompakte Ultrix Acuity Bauweise, in der Bildmischer und Kreuzschiene als Komplettlösung verbunden sind und latenzfrei über den internen Bus kommunizieren, gehören langwierige Kreuzschienen-Verkabelungen der Vergangenheit an.

Die flexible Architektur ermöglicht es Ultrix Acuity, nativ alle gängigen Signale von Breitband über Glasfaser bis SMPTE zu verarbeiten, kann diese interoperabel mischen und parallel in HD und UHD ausgeben. Die beiden integrierten Ultrix FR5 Frames verfügen jeweils über neun modulare Steckplätze, die je nach Anforderungen mit SDPE, (U)HD-BNC, IP- und SFP-Blades bestückt werden können. Durch das Stecksystem können die Blades innerhalb weniger Minuten einsatzbereit getauscht und die Signal-I/Os des Ultrix Acuity von Ross Video an unterschiedliche Bedingungen angepasst werden.

»Was die Zukunft betrifft, so kann die Ultrix Acuity bereits IP-basierte Workflows verarbeiten, sodass wir problemlos auf IP umsteigen können, wenn wir das Gefühl haben, dass dies für uns richtig ist. Niemand kann die Zukunft vorhersagen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt bestens gerüstet sind, um die Produktionsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen, egal, was sie uns vorsetzen«, so Marcus Mathy, stellvertretender technischer Leiter MMG.