Telefonica nutzt XC Plattform von Appear

Telefonica verwendet Satellitenübertragung in Contribution und Distribution mit Appear-Lösungen.

Sowohl in der Contribution als auch in der DTH-Distribution nutzt Telefonica Servicios Audiovisuales (TSA) aus Spanien die XC-Plattform des norwegischen Herstellers Appear (D-Vertrieb: SHM Broadcast).

TSA ist ein internationaler Dienstleister für Broadcaster und hat sich an Appear gewandt, als das Unternehmen seine DTH- und Satellitendienste ausbauen und aktualisieren wollte.

TSA weist einen großen Footprint auf und ist als Dienstleister für viele regionale Sender und deren Abonnenten aktiv. Dabei wollte das Unternehmen maximale Uptime — also ununterbrochenen, störungsfreien Betrieb — und gleichzeitig höchste Qualität erreichen. Um das zu erreichen, entschied sich TSA für die XC-Plattform von Appear, einen Modulator, der mit hoher Bandbreite und hoher Kapazität punkten kann.

»Unsere Kunden erwarten von uns ein Höchstmaß an Uptime. Darüber hinaus wollen wir aber auch unseren CO2-Fußabdruck reduzieren, indem wir den Bedarf an Rack-Fläche, Kühlung und Stromverbrauch verringern«, sagt José Luis García Cabrera, Director of Audiovisual Services and Platforms bei Telefonica Servicios Audiovisuales. »Die XC-Plattform ermöglicht eine umweltfreundliche High-Density-Installation ohne Ausfallzeiten, ohne Kompromisse bei der Qualität.«

»Unsere Satellitenmodulatoren sind mit der hohen Dichte, Redundanz und Aufrüstbarkeit auf die neuesten Standards wie DVB-S2X oder BISS CA sehr erfolgreich auf dem Markt«, sagt Sergio Renteria, Sales Director bei Appear. »Das fantastische Feedback und die langjährige Zusammenarbeit mit TSA und anderen unserer Tier-1-Kunden rund um den Globus zeigen, dass unsere Modulatoren auch unter härtesten Anforderungen eine hervorragende Leistung erbringen.«

Die bei TSA umgesetzte Lösung umfasst 17 Carrier für die DTH-Distribution sowie 8 Carrier für die Contribution. Alle sind mit Appears selbstverwaltetem Redundanzsystem ausgestattet. Geliefert und installiert wurde die Lösung von Appears langjährigem Geschäftspartner ADC in Madrid.

ADC installierte und integrierte die XC-Plattform im Satellitenkommunikationszentrum von TSA, wo ADC die terrestrischen Stationen aufgerüstet hat, um die neuen Übertragungsanforderungen zu unterstützen. ADC ist auch für Support und Wartung zuständig. »Unser Ziel war es, TSA eine vertrauenswürdige und einfach zu bedienende Plattform zu liefern«, kommentiert José A. Arribas, Satcom Director von ADC. »Die Modularität der Plattform erlaubt es, die Kapazität leicht zu erweitern, um die zukünftigen Bedürfnisse von TSA zu unterstützen.«